Relance de l’usine BRAFASO : le Premier ministre sur le chantier

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué une visite, ce vendredi 30 mai 2025, sur le chantier de la Société Nouvelle-Brasserie du Faso (SN-BRAFASO), implantée dans la commune rurale de Komsilga. Cette visite entre dans le cadre du suivi des projets structurants inscrits dans la politique de relance industrielle du Burkina Faso.

Accompagné du ministre chargé de l’Industrie, Serge Gnaniodem Poda, le chef du gouvernement a pu constater de visu l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de cette unité industrielle stratégique, symbole de la volonté politique de promouvoir une industrie nationale forte et autonome. A l’issue de la visite, le Premier ministre s’est dit satisfait du niveau d’exécution des travaux : « nous repartons réconfortés de ce que nous avons vu sur le site de l’usine BRAFASO, qui, comme vous le savez, est une propriété du peuple burkinabè. Sur instruction du chef de l’Etat, ce sont des travaux extrêmement importants qui ont été engagés pour la relance de l’usine. Une bonne partie des investissements est déjà réalisée, que ce soit au niveau de l’usine, mais aussi au niveau de toutes les infrastructures annexes qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l’usine », a déclaré le Premier ministre. Il a aussi relevé que ce projet occupe une place centrale dans la vision du chef de l’Etat pour le développement industriel du Burkina Faso. Les mesures idoines ont alors été prises pour la réalisation du projet malgré les entraves diverses. « C’est un projet dont la mise en œuvre n’a pas été simple. Cela a nécessité beaucoup d’investissements, mais, dans le processus de relance aussi, nous avons dû faire face à un certain nombre d’adversités. Des mesures ont été prises pour que les travaux soient exécutés comme il se doit et surtout que cela se fasse dans les meilleurs délais », a déclaré le Premier ministre.

L’état d’avancement du chantier et les assurances des différentes entreprises engagées sur le terrain ont permis au chef du gouvernement de donner des assurances pour la réouverture de cette usine porteuse d’espoir. « Je peux dire que les choses avancent très bien vers la finalisation, afin que dans un mois ou deux, nous puissions terminer totalement et surtout que les premiers produits de cette usine puissent être mis sur la place du marché », a-t-il annoncé. Fermée depuis 2008, l’usine BRAFASO renaît aujourd’hui sous une nouvelle identité : la Société nouvelle – Brasserie du Faso (SN-BRAFASO), et est appelée à jouer un rôle clé dans la transformation des matières premières locales, la création d’emplois et la réduction des importations de boissons.

DCRP/Primature