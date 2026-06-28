Renforcement des capacités institutionnelles de l’UEMOA et la BOAD: un conclave pour identifier les leviers d’accélération

Les membres du comité de pilotage de la IIIe édition du Programme d’appui au renforcement des capacités institutionnelles de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) se sont réunis, le mercredi 24 juin 2026, à Ouagadougou. Ils ont examiné l’état de mise en œuvre des activités et défini les orientations stratégiques nécessaires.

Après une année de mise en œuvre de la IIIe édition du Programme d’appui au renforcement des capacités institutionnelles (PARCI III) de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et de la Banque ouest africaine de développement (BOAD), l’heure est au bilan à mi-parcours. A cet effet, les membres du comité de pilotage de ce programme ont tenu leur première session, le mercredi 24 juin 2026, à Ouagadougou, afin d’examiner l’état de mise en œuvre des activités et définir les orientations stratégiques nécessaires à la poursuite du programme.

C’est le représentant du président de la commission de l’UEMOA, Pr Filiga Michel Sawadogo, par ailleurs, commissaire du marché régional et de la coopération, qui a ouvert cette réunion. Il a déclaré que depuis son lancement officiel, le 17 juin 2025, le PARCI III a enregistré des avancées significatives. « En une année, nous notons une dynamique réelle de transformation avec un niveau de mobilisation des ressources particulièrement satisfaisantes. Au-delà des chiffres, ce sont surtout les résultats concrets qui méritent d’être soulignés », s’est-il réjoui.

A titre d’illustration, Filliga Michel Sawadogo a soutenu que le programme a permis d’accompagner plusieurs directions techniques de la Commission de l’UEMOA et de la BOAD, avec des interventions structurées autour de trois piliers essentiels. Il a cité le renforcement de la gouvernance et de la performance institutionnelle, notamment à travers l’amélioration des dispositifs de gestion financière, de contrôle interne, d’audit et de gestion des risques ; la modernisation des outils de pilotage et de suivi des politiques publiques, incluant la planification stratégique et le suivi-évaluation ; l’accompagnement de nouveaux domaines stratégiques, tels que la finance climat, le développement durable, ainsi que la responsabilité sociétale. « Cette approche intégrée et transversale a permis de lancer plusieurs actions structurantes, conçues et mises en œuvre dans une logique de co-construction avec les équipes bénéficiaires.

C’est là, un élément clé de succès que je tiens à saluer », a-t-il précisé. Pour Filiga Michel Sawadogo, cette réunion qui constitue un véritable cadre d’orientation stratégique doit permettre d’identifier les leviers d’accélération et de prendre les décisions pour optimiser la phase finale du programme et préparer son avenir. « Notre ambition collective doit être double : assurer l’achèvement réussi du PARCI III et jeter les bases du PARCI IV afin de garantir la continuité de cette dynamique de transformation institutionnelle », a-t-il lancé. Le vice-président de la BOAD, Abdoulaye Daffé, a souligné que dans un environnement marqué par des défis économiques, climatiques, technologiques, sécuritaires et sociaux de plus en plus complexes, leurs institutions doivent continuellement renforcer leurs compétences, méthodes de travail et outils de gouvernance. Abdoulaye Daffé a assuré de l’engagement en faveur du renforcement des capacités des institutions communautaires.

Adama Sawadogo