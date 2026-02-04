Rentrée fiscale 2026 : faire de la facture électronique certifiée un levier de la construction de la Nation

La Direction générale des impôts (DGI) a tenu sa 11e rentrée fiscale sur le thème : « Pour la construction de la Nation, adoptons la Facture électronique certifiée », le mardi 3 décembre 2026, à Ouagadougou.

Face au contexte national marqué par de multiples défis, la Direction générale des impôts (DGI) est plus que jamais engagée à jouer pleinement son rôle dans la mobilisation des ressources pour assurer la souveraineté économique et financière du Burkina Faso. Conformément à cet engagement, elle a mobilisé 1790,38 milliards F CFA de recettes pour le budget de l’Etat, soit une progression de 20,8 %, par rapport à 2024. Sur ce montant recouvré, 1 578,8 milliards F CFA étaient destinés au budget de l’Etat, soit un taux de mobilisation de 100,25% et une progression de 22% par rapport à 2024 ; 51,10 milliards pour les budgets des collectivités, avec un taux de mobilisation de 111,72% et une progression de 6%.

Pour le Fonds de soutien patriotique (FSP), la DGI a mobilisé 132,87 milliards F CFA, correspondant à 156,33% de taux de réalisation et une progression de 18% par rapport à 2024. A cela s’ajoutent 27,55 milliards F CFA pour les autres budgets, en l’occurrence les différents fonds, appuyant ainsi la mise en œuvre des projets d’intérêt national tels que le sport, la presse privée et la culture.

Ces résultats ont été possibles grâce à des efforts consentis en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude. A titre illustratif, 88 377 relances ont été adressées aux contribuables défaillants, 34 823 avis de mise en recouvrement et 18 494 avis de mise en demeure émis, 2 974 avis à tiers détenteur transmis et 2 478 sorties de recouvrement réalisées ; 9 475 contribuables ont été géolocalisés, 8 233 enquêtes fiscales menées, 3 631 contrôles fiscaux réalisés, ce qui a permis le reclassement de 436 contribuables dans des segments supérieurs et le recouvrement de 83,27 milliards de francs CFA.

Mobiliser 1 665,18 milliards F CFA en 2026

« Les résultats enregistrés en 2025 sont également le fruit d’un pilotage renforcé et d’actions volontaristes menées tout au long de l’année par toutes les équipes de la DGI … Ces performances sont également le fruit de l’engagement des contribuables civiques qui, en 2025, se sont distingués par leur sens élevé de responsabilité fiscale. Je tiens à leur adresser une mention spéciale, car leur comportement exemplaire constitue un pilier fondamental de la mobilisation de nos ressources internes », a confié la directrice générale des impôts, Eliane Djiguemdé.

Pour 2026, l’administration fiscale entend maintenir le cap et mobiliser 1 665,18 milliards F CFA au profit du budget de l’Etat, ainsi que les autres ressources. Cette conférence de presse a également servi de cadre, pour Mme Djiguemdé et ses proches collaborateurs de présenter aux journalistes les nouvelles lois fiscales issue de la loi de finances 2026, ainsi que la facture électronique certifiée qui entre en vigueur à partir du 1er juillet 2026. Selon la directrice générale des impôts, la rentrée fiscale 2026 se tient dans un contexte particulier, marqué par de fortes attentes sociales, des exigences accrues en matière de mobilisation des ressources internes et une volonté affirmée par les plus hautes autorités, de bâtir une Nation souveraine, solidaire et tournée vers la modernité.

Appel à toutes parties prenantes

« C’est dans cette dynamique que nous avons placé la 11ᵉ rentrée fiscale sur le thème : « Pour la construction de la Nation, adoptons la Facture électronique certifiée ». Ce choix est à la fois stratégique et profondément patriotique. Il traduit notre conviction que la souveraineté financière et le développement durable du Burkina Faso reposent sur une économie mieux organisée, plus transparente et plus équitable », a-t-elle souligné.

Et pour une mise en œuvre réussie de la Facture électronique certifiée (FEC), elle a lancé un appel solennel aux entreprises pour son appropriation effective, aux citoyens pour l’exigence systématique de factures conformes lors de leurs transactions ; ainsi aux partenaires et aux équipes de la DGI, pour une mise en œuvre rigoureuse et intègre de cette réforme décisive.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com