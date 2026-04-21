Ressources du fonds minier de développement local : levée de suspension de l’exécution des dépenses

Kantigui se rappelle que par circulaire n°2025-0013/MEF/SG/DGB/DTFCT du 3 novembre 2025, l’exécution des dépenses financées par les ressources du Fonds minier de développement local (FMDL) était suspendue jusqu’à nouvel ordre. En application de cette décision, les Présidents des délégations spéciales (PDS) étaient invités à annuler les prévisions budgétaires y relatives dans leurs budgets, gestion 2026. Cette suspension visait à garantir une (…)

Retrouvez On murmure sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89