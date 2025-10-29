Retour aux sources : les afrodescendants découvrent la gastronomie burkinabè

L’art culinaire et gastronomique burkinabè à travers les différents mets locaux, a été présenté à la diaspora africaine, en séjour dans la capitale burkinabè depuis quelques jours. C’était à l’occasion d’une cérémonie de dégustation organisée dans la soirée du mardi 28 octobre 2025.

Ce moment de partage et de convivialité a servi de cadre pour non seulement souhaiter la bienvenue aux afrodescendants au Pays des Hommes intègres, mais surtout de célébrer le retour de ces fils et filles de l’Afrique sur la terre ancestrale.

Selon l’Ambassadeur Yirigouin Hermann TOE, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, ce moment d’un repas, permet de sceller la fraternité et l’amitié entre le peuple burkinabè et les afrodescendants dont chaque pas effectué au Burkina Faso est une réconciliation vers la dignité retrouvée et un rapprochement vers la souveraineté partagée.

« En savourant nos spécialités, vous partagez bien plus qu’un repas. Vous partagez notre culture, vous goûtez à notre hospitalité et vous ressentez la fraternité africaine dans la forme la plus authentique.

Derrière chaque plat, derrière chaque saveur se cache une histoire, un savoir faire ancestral. Nos mets locaux racontent la créativité de notre peuple, la résilience et l’identité du peuple burkinabè », a-t-il signifié aux afrodescendants.

Ce moment empreint de fraternité a été salué à juste titre du côté des afrodescendants, par la voix de la présidente de l’ADDI Dr Arikana CHIHOMBORI.

« Cela contribue fortement à l’atteinte de l’objectif principal de l’ADDI : celui de ramener la diaspora africaine et les cerveaux africains sur le continent, afin de participer aux efforts de développement des pays africains », a-t-elle souligné.