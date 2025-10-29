Le train CR450 EMU : un symbole de l’innovation technologique en Chine

Il est actuellement en phase d’essai, mais il fait déjà parler de lui. C’est un bijou technologique qui va révolutionner le secteur du transport ferroviaire en Chine. Il dénote également le développement extraordinaire dudit secteur et de la place prépondérante qu’occupe l’innovation technologique dans le pays. Il s’agit du train CR450 EMU. Il a établi un record de vitesse de 453km/h. Des modifications importantes ont été nécessaires pour permettre au prototype CR450 EMU d’atteindre ce niveau de performance.

Selon des spécialistes, la tête du train est plus longue, atteignant 15 mètres, et présente une forme plus effilée. La hauteur de la carrosserie a été réduite de 20 centimètres, passant de 4 050 millimètres à 3 850 millimètres. Le dessous a également été entièrement fermé afin de réduire davantage la traînée aérodynamique pendant le fonctionnement. La hauteur totale du CR450 EMU a été réduite de 20 centimètres, toutefois l’espace intérieur est resté pratiquement inchangé. La disposition de la cabine de conduite est plus simple et compacte, avec des fonctionnalités intelligentes améliorées. Le nouveau train en phase d’essai dispose également d’un système de freinage plus fiable et plus sûr.

Si le CR450 EMU a pu voir le jour, c’est grâce à une collaboration étroite entre plusieurs entreprises à l’échelle nationale. De la recherche et développement à la maintenance opérationnelle en passant par la fabrication, le seul train EMU a mobilisé plus de 100 entreprises principales qui ont conçu et produit des composants, avec plus de 2 100 autres entreprises participantes réparties dans plus de 20 provinces, régions autonomes et municipalités à travers le pays. En conjuguant leur savoir-faire respectif, ces différentes entités industrielles ont su allier exigences technologiques et innovation pour révolutionner le secteur du transport ferroviaire.

Fruit d’une technologie de pointe qui s’améliore continuellement, le CR450 EMU traduit aussi le souci de réduire les distances et d’accroître le confort des voyageurs en Chine. Il souligne par ailleurs les efforts d’une connectivité plus étendue à travers le pays. Les infrastructures ferroviaires, routières et aériennes contribuent ensemble à connecter davantage tout le territoire chinois et à fluidifier la circulation des personnes et des biens.

L’avènement du CR450 EMU avec son record de vitesse ouvre une nouvelle ère dans le secteur ferroviaire en Chine qui rythme désormais avec rapidité, confort et plus de connectivité. Selon des statistiques officielles, à la fin de l’année 2024, le réseau ferroviaire à grande vitesse chinois atteignait 48 mille kilomètres de voies en service, soit plus de 70 % du réseau ferroviaire à grande vitesse au niveau mondial. La Chine est le premier pays au monde qui dispose du plus long réseau ferroviaire à grande vitesse en service, du plus grand nombre de lignes en construction, de la technologie la plus complète et des scénarios d’exploitation les plus riches.

De tels résultats ont été possibles grâce à une innovation technologique permanente et à une conjugaison de talents nationaux, tout cela qui a permis au pays d’améliorer ses infrastructures et ses capacités en matière de matériel roulant. En somme à travers une planification rigoureuse et une mise en œuvre efficiente des projets majeurs, la Chine avance inexorablement sur les chantiers de sa modernisation. Le 14e Plan quinquennal de développement national qui s’achève bientôt a littéralement laissé une empreinte visible dans tous les secteurs d’activités.

Karim BADOLO

CGTN Français