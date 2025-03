Salam du Ramadan: Note synthétique

Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux. Louange à Allah, qui nous a permis, par Sa grâce et Sa miséricorde, de vivre ce Ramadan 2025. Il nous a donné la santé et nous a permis, durant ce mois, d’animer des chroniques sous la thématique centrale : « Vivre l’Islam des finalités ». C’est l’occasion, par cette dernière, de faire une synthèse. Nous espérons que les lecteurs ont passé de bons moments de méditation en notre compagnie. Puisse Allah déverser, abondamment, Sa paix et Ses bénédictions sur Son bien Aimé Messager Mouhammad, envoyé à l’univers comme miséricorde.

Nous sommes, par la grâce d’Allah, au terme de ce mois béni de ramadan. Un mois pendant lequel le musulman et la musulmane, se sont reformés dans le but de se rapprocher de leur créateur et de vivre conformément aux prescriptions de ce dernier. A travers, les chroniques de ramadan 2025, furent abordés des thématiques autour de la finalité de l’islam. Le croyant retiendra de ces chroniques quatre principaux axes, notamment le but de la création, les finalités de l’épreuve en Islam et par extension les finalités de la religion et les qualités du bon musulman.

En effet, nous rappelâmes en début du ramadan que la création de l’homme n’est nullement le fruit du hasard, mais bien une volonté divine. Allah dit : « Je n’ai créé les djinns et les Hommes que pour qu’ils M’adorent » (S51 V56). Nous n’avons été créés que pour cette finalité, ainsi les actes du croyant devraient être orientés dans l’adoration d’Allah et en conformité avec les lois divines. Nous avons rappelé que l’adoration ne se limite pas à la prière, mais à d’autres éléments comme l’acquisition de la science qui permet de mieux connaitre Allah, afin de mieux le glorifier ; ou le travail, qui lorsque accompli de manière licite devient est une forme d’adoration.

Par ailleurs, il existe un objectif secondaire à la création de l’homme qui est celui de servir de Khalifa (lieutenant, vicaire, ou représentant) d’Allah sur terre. Allah annonce en effet aux anges : « Je vais établir sur Terre un vicaire (Khalifa). » (S02 V30) En cette qualité, l’homme assure la gestion des autres êtres vivant et de son environnement en construisant une société juste. Une gestion dont il lui sera demandé de rendre compte devant son seigneur. Le but principal de la création de l’homme étant l’adoration exclusif d’Allah, celui-ci doit toujours et en toute circonstance s’en remettre à Allah.

Cela passe par la prière qui est la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé. Le Prophète nous prévient par ces mots : « La première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière, si elle est bonne les autres actes seront bons et si elle n’est pas bonne les autres actes ne seront pas bons. » C’est également dans la prière que le croyant demande pardon au plus grand Pardonneur, la guérison au maître de la vie et de la mort, et la richesse au maître des cieux et de la terre.

Dans une autre série de chroniques, nous avons abordé la question de l’épreuve en islam. Allah le Très Haut, soumet ses serviteurs à des épreuves pour diverses raisons telles que précédemment énumérées. Dans notre société, il n’est pas rare qu’une personne face à l’épreuve s’écrie : « qu’ai-je fait à Dieu pour mériter ça ? » ou encore que d’autres concluent que si un tel vit une misère, c’est parce qu’il aurait commis un grave péché. Le croyant se garde de tels raccourcis lorsqu’il se rappelle cette parole d’Allah : « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et II pardonne beaucoup. » (S42 V30) Il ne s’agit donc pas de ce que l’éprouvé aurait fait à Allah, mais de ce qu’il se serait attiré comme ennuis.

Par ailleurs, le prophète réconforte les croyants éprouvés par ces propos : « Que le cas du croyant est étonnant ! Tout ce qui le concerne est un bien, et cela n’appartient à personne d’autre qu’au croyant : si un bonheur l’atteint, il se montre reconnaissant et c’est un bien pour lui. Et si un malheur l’atteint, il se montre patient, et c’est un bien pour lui ». Il existe différentes épreuves remplissant chacune différentes fonctions. Ainsi, un croyant peut être éprouvé par Allah non pas comme une punition, mais une grâce pour l’élever en degré. Si ce n’est pas le cas, il peut être éprouvé pour la rémission de ses péchés ou afin de lui éviter un plus grand malheur. C’est pour cette raison que le croyant dit alhamdulillah en toute circonstance et cherche la solution à son malheur en Allah.

Le but de la création de l’homme, le sens de l’épreuve en Islam, amènent le musulman à s’interroger sur les finalités exactes de sa religion et les législations qui encadrent cette dernière. Nous avons donc énuméré cinq objectifs supérieurs de la législation islamique à laquelle se soumet volontairement le musulman et sans contrainte de qui que ce soit. Sans revenir dans les détails, il a été évoqué la sauvegarde de la religion permettant à l’homme, par le discernement, de distinguer le bien du mal. Outre la sauvegarde de la religion, il y a la sauvegarde de la vie humaine et de la dignité de la personne physique. L’Islam interdit le meurtre et il est de notre devoir de désavouer toute personne ou entité qui tue notamment des innocents au nom de l’Islam.

La troisième finalité de la législation islamique est la sauvegarde de la raison (‘aql). La raison est une condition pour l’accomplissement des actes comme la prière, le jeûne, le hajj illustrant ainsi son importance. Dans cette optique, l’Islam interdit la consommation de tout produit qui pourrait nuire au raisonnement du musulman comme l’alcool et la drogue. L’exemple de l’alcool est illustré dans le verset suivant : « Ô vous qui croyez ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre du Démon. Evitez-les …

Peut-être serez-vous heureux. Satan veut susciter parmi vous l’hostilité et la haine au moyen du vin et du jeu de hasard. Il veut ainsi vous détourner du souvenir de Dieu et de la prière. Ne vous abstiendrez-vous pas ? » (S05 V90-91). Bien que le mot interdiction n’est pas directement utilisé, l’alcool est bien mentionné comme une abomination.

Enfin, il y a la sauvegarde de la progéniture, législation qui interdit des actes comme l’adultère, la fornication, le viol et encadre le mariage dans le but de préserver l’honneur et la dignité de la personne humaine. A ce propos, le prophète nous dit : « Celui qui me garantit ce qu’il y a entre ses deux mâchoires et ce qu’il y a entre ses jambes, je lui garantis le Paradis ». La dernière législation mentionnée n’est autre que la sauvegarde des biens.

En effet, « Le caractère sacré des biens du musulman est identique au caractère sacré de son sang », dit le prophète. Ces propos du prophète ne désacralisent pas pour autant les biens des non-musulmans, car l’Islam interdit de porter atteinte injustement à leurs biens, à leur honneur ainsi qu’à leurs personnes. D’ailleurs, le Prophète nous dit : « quiconque est tué en défendant ses biens est un martyr », que cette personne soit musulmane ou non. Rappelons que les biens en question représentent l’ensemble du patrimoine humain regroupant l’actif matériel de valeur pécuniaire comme l’argent, la maison, mais aussi le capital immatériel comme la santé, le temps, le savoir.

Le dernier pan des chroniques de ce ramadan a porté sur le caractère du vrai musulman. Vivre un Islam sincère, c’est être un acteur de paix, une personne juste, véridique et irréprochable par son bon comportement. Les musulmans, conscients de la brièveté de cette vie, cherchent l’agrément de leur créateur. Ils aspirent à entrer dans la demeure de la paix, Dar-es-Salam et font en sorte d’être eux-mêmes des vecteurs de paix où qu’ils se trouvent. C’est pourquoi leur salutation est « assalamou aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh » c’est-à-dire que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Quiconque agit autrement, c’est-à-dire sème le trouble dans la société, cause une guerre, prend le risque de sortir de l’Islam.

La justice est, ainsi, une vertu suprême de l’Islam à tel point qu’elle est le soubassement des relations humaines. Elle est si importante que le Seigneur Allah insiste sur son respect : « Ô vous qui croyez ! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Dieu et (soyez) des témoins équitables » (S05 V08).

Seigneur Allah, accepte, de nous, les actes de dévotion ainsi que nous-mêmes. Accorde-nous Ton pardon, fais-nous davantage miséricorde et agrée-nous.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l’AEEMB et au CERFI