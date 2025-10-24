Salon régional de l’artisanat : Faire du nexus artisanat-industrie, un élément clé du développement endogène.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a ouvert officiellement le vendredi 24 Octobre 2025 à Tenkodogo, la 5e édition du Salon régional de l’artisanat (SARA) sous le thème « Artisanat burkinabè et industrialisation : quelle contribution à la souveraineté nationale ».

A partir du 24 et ce jusqu’au 31 octobre 2025, la région du Nakambé vibre au rythme du Salon régional de l’artisanat (SARA). 5e du genre après celles tenues dans du Guiriko en 2017, des Kuilsé en 2019, d’Oubri en 2021 et du Nando en 2023, il a été ouvert officiellement au public ce 24 Octobre 2025 par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Au menu, ce sont des expositions du savoir-faire des artisans des 17 régions, des dégustations de mets locaux, de mise en tourisme des potentialités, un séminaire, une académie du SARA et des récompenses aux meilleurs artisans.

Selon le chef du gouvernement, le secteur de l’artisanat contribue au développement économique et social du pays avec environ 30% du produit intérieur brut (PIB) et emploie près de deux millions de personnes. « Convaincu de ce rôle majeur de l’artisanat dans l’économie nationale et de son impact sur la population, le gouvernement a érigé ce secteur parmi les leviers stratégiques de son développement », a expliqué le Premier ministre. Pour mettre en lumière la complémentarité entre l’artisanat et l’industrie, la présente édition du SARA est placée sous le thème : « Artisanat burkinabè et industrialisation : quelle contribution à la souveraineté nationale ? ». Ce choix, à l’écouter, traduit également la volonté du gouvernement de faire du nexus artisanat-industrie, un élément clé de sa stratégie de développement endogène. Laquelle stratégie prône la valorisation des ressources et du savoir-faire locale pour satisfaire les besoins du marché national et international. « A cet effet, des mesures telles que l’institution des quotas d’enlèvement à l’importation des produits similaires fabriqués au niveau national ont été prises pour soutenir les unités artisanales et industrielles. Elles visent à faciliter l’écoulement des produits nationaux, à réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis de l’extérieur et à renverser la structure de la balance commerciale », a-t-il indiqué.

Pas d’antinomie entre artisanat et industrie

Pour le chef du gouvernement, l’industrialisation commence par la transformation intelligente des savoirs-faire artisanaux (le coton filé , le cuir, le bois ou le bronze), l’intégration des innovations techniques dans les métiers d’art et la création de circuits de distribution locaux et régionaux, capables de concurrencer les importations. « En effet, l’activité artisanale peut déboucher sur des produits, constituant la matière première nécessaire à la production industrielle. A l’inverse, l’industrie peut fournir au secteur de l’artisanat les matériels et équipements de production plus élaborés pour améliorer sa productivité et sa compétitivité. Pour y arriver, l’Etat à travers la formation, l’accès au financement, la labellisation des produits et l’amélioration des infrastructures d’exposition et de commercialisation, accompagne l’artisanat à mieux soutenir la transformation industrielle de l’économie nationale » a souligné M. Ouédraogo.

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda a indiqué que le SARA une tribune des activités de réseautage et de partage d’expériences. « Elle met en exergue les potentialités de la région où il se tient et contribue à booster l’économie régionale par la venue des opérateurs et des acteurs », a-t-il ajouté.

Et Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo d’inviter les acteurs du secteur de l’artisanat et de l’industrie burkinabè à faire de cette édition du SARA un cadre de réflexion et de formulation de solutions concrètes sur l’attelage entre ces deux secteurs importants de l’économie.

Au cours de la cérémonie d’ouverture du SARA, le ministre Poda a remis au nom du gouvernement 12 tonnes de vivres à 500 personnes vulnérables dont 70 % des personnes déplacées internes et 30 % des populations hôtes

Fleur BIRBA

