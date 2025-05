Séjour du président du Faso dans les Hauts-Bassins : les populations de Sya réservent un accueil chaleureux au capitaine Ibrahim Traoré

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, ce mercredi 21 mai 2025, dans l’après-midi à Bobo-Dioulasso.

La population de la ville de Sya s’est fortement mobi-lisée pour réserver un accueil à la hauteur de la qualité de leur hôte. Depuis l’entrée de la ville, c’est une foule en liesse qui a accompagné le cortège du chef de l’Etat jusqu’à son pied-à-terre.

Tout au long du trajet Ouaga-Bobo, le cortège présidentiel a plusieurs fois été ralenti par des attroupements sporadiques enthousiastes le long de la traversée des localités comme Boni, Houndé et Koumbia. Dans la capitale économique du Burkina Faso, le chef de l’Etat va présider les 22 et 23 mai 2025, des activités dans le cadre de la modernisation et de l’intensification de la production agricole de notre pays. Il s’agit notamment de la cérémonie de remise de matériels agropastoraux et halieutiques, de la pose de la pierre de l’usine de transformation de la pomme de cajou et du lancement des travaux de construction d’unité de production de médicaments vétérinaires.

Direction de la communication de la Présidence du Faso