Séminaire pour les responsables des médias: de « solides expériences » acquises en Chine

Le séminaire pour les responsables des médias et de communication au Burkina Faso a refermé ses portes, mercredi 28 mai 2025, à Pékin. L’ambassadeur du Burkina Faso en Chine, Daouda Bitié, a assisté à la cérémonie de clôture.

Ce fut 21 jours d’instruction et de découverte à travers communications, visites et partages d’expériences que les responsables des médias et de communication du Burkina Faso ont vécus au cours de leur séjour en Chine. Mercredi 28 mai 2025 est intervenue à Pékin, la cérémonie de clôture.

Selon l’ambassadeur du Burkina Faso en Chine, Daouda Bitié, ces activités de partage d’expériences constituent des ciments forts de la coopération entre les deux pays, car outre le renforcement des capacités et la formation du capital humain, ce sont des occasions de brassage culturel qui engendrent une meilleure connaissance des uns et des autres.

« Je vous invite, une fois de retour au pays, à mettre cette compétence au service de la nation et à jouer votre partition en tant que média dans la reconquête de l’intégralité de notre territoire et de notre indépendance réelle », a-t-il lancé aux participants. Daouda Bitié a saisi l’occasion de la cérémonie de clôture pour remettre à la partie chinoise, l’annuaire du cinéma et de l’audiovisuel 2024 pour la promotion des cinéastes

burkinabè.

Pour le directeur général adjoint de China broadcasting international corporation (CBIC), He Dongbo, du charme antique de Pékin au pays de Qilu, des monuments millénaires à la frontière numérique, tous les participants se sont profondément intégrés dans ce voyage d’autonomisation technologique et de dialogue des civilisations avec enthousiasme, pour la connaissance et l’ouverture d’esprit.

« Profondément impressionné »

« Ensemble, nous avons écrit une belle histoire de formation et de coopération avec la technologie comme support et la civilisation comme âme. Je suis profondément impressionné par les gentlemen d’honneur dont nos amis du Burkina Faso ont fait preuve. Nous avons beaucoup appris sur les qualités du peuple burkinabé grâce à vous tous ici présents », a-t-il soutenu.

Le deuxième inspecteur du département de la coopération internationale de l’administration nationale de la radio, du cinéma et de la télévision, Chang Jin, a, pour sa part, indiqué que la Chine propose de construire une communauté d’avenir pour l’humanité et de parvenir à un développement inclusif et gagnant-gagnant.

« Ensemble, nous devrions construire un monde de paix durable, de sécurité commune, de prospérité commune, un monde ouvert et inclusif et un monde propre et beau. Dans le monde d’aujourd’hui, les médias ont un rôle très important à jouer dans la création d’une compréhension commune, le maintien de la paix et la promotion d’un développement commun.

Nous aimerions apprendre de nos partenaires dans d’autres pays, coopérer avec eux et leur offrir notre aide par tous les moyens possibles », a plaidé M. Jin.

Pour la présidente directrice générale du groupe Horizon FM, Safiatou Thiombiano, cette formation a été bénéfique pour l’ensemble des participants. « Nous avons beaucoup appris des Chinois.

Merci à nos autorités d’avoir créé cette opportunité de coopération », a-t-elle confié. En rappel, ce séminaire pour les responsables des médias du Burkina Faso est parrainé par le ministère chinois du Commerce, guidé par l’Administration d’Etat de la radio, du film et de la télévision (SARFT) et mis en œuvre par China radio and television international economic and technical cooperation.

Paténéma Oumar OUEDRAOGO

De retour de Pékin (Chine)