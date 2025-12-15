Sidwaya Vocal: Composer le 334 pour accéder à l’information en langues nationales

Sidwaya, le « journal de tous les Burkinabè », a lancé officiellement, un nouveau produit digital dénommé “Sidwaya Vocal” au profit des citoyens des villes et des campagnes, le lundi 15 décembre 2025, à Ouagadougou.

Sidwaya Vocal, c’est la transmission ou la diffusion des informations vocales en langues nationales Mooré, Dioula, Fulfulde, Gulmancema et en Français. Ce nouveau produit vient renforcer le package digital des produits informationnels du journal de tous les Burkinabè. Le lancement officiel “Sidwaya Vocal” a eu lieu, le lundi 15 décembre 2025 à Ouagadougou. Pour bénéficier de Sidwaya Vocal, il faut composer le 334, suivre les indications et ensuite choisir la langue. La souscription est assujettie à une déduction des crédits de communication de 70 F CFA pour chacun des opérateurs de téléphonie Orange Burkina et Moov Africa.

Pour la directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh, “Sidwaya Vocal’’ vient combler un vide. Il contribue d’une part, selon elle, à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion des langues nationales et de la culture et d’autre part, à offrir aux citoyens des villes et des campagnes une information juste, vraie et en instantanée. Ce faisant, ’Sidwaya Vocal’’ s’inscrit dans le cadre de l’accomplissement de la mission première du premier groupe de presse au Burkina.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a indiqué que le lancement de ‘’Sidwaya Vocal’’ est d’une grande portée éducative, culturelle, sociale et surtout communicationnelle pour le pays. Il a affirmé que ce nouveau produit s’inscrit en droite ligne de la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui fait de la promotion des fondamentaux culturels à savoir les langues nationales, une priorité.

La voix de la vérité

« Le Burkina Faso dispose d’un patrimoine linguistique riche et diversifié. Nos langues nationales constituent l’âme de nos communautés et la mémoire vivante de nos peuples. Elles transmettent nos savoirs, nos valeurs et notre vision du monde », a indiqué le ministre Ouédraogo qui estime que promouvoir ces langues nationales, c’est préserver un héritage au profit des générations présentes et à venir.

Le directeur commercial et marketing, Alex Moussa Congo, a rappelé que les Editions Sidwaya est un établissement public de l’Etat. A ce titre, il accomplit une mission de

service public pour mieux remplir ses missions.

« Nous sommes obligés de revoir notre modèle économique. Nonobstant le journal papier, Sidwaya s’est résolument inscrit dans la dynamique du numérique », a-t-il dit. Et d’ajouter que “Sidwaya Vocal’’ est une plateforme mise en place pour apporter l’information à une frange de la population, notamment les Burkinabè qui ne savent ni lire ni écrire.

« C’est aussi un dispositif pour lutter contre les fakenews ou la désinformation », a-t-il conclu.

Emmanuel BICABA