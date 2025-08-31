Soutien aux soldats blessés en opération: des ateliers en arts plastiques au profit des Héros

L’Association Africulture a lancé « les ateliers d’initiation en arts plastiques de nos héros », au profit des blessés de guerre pris en charge par l’hôpital militaire du Camp Sangoulé-Laminzana, jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou.

Avec la crise sécuritaire à laquelle le Burkina Faso fait face, depuis une dizaine d’années, l’Association Africulture s’est engagée à apporter du réconfort aux soldats blessés dans les opérations militaires sur le terrain.

C’est dans cette optique qu’elle a organisé un vernissage marquant le lancement des ateliers d’initiation en art plastique de nos héros, sur le thème : « Epanouir par les couleurs, chaque trait de pinceau est une victoire sur la douleur de nos héros », jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou. L’activité se tient jusqu’au 15 octobre 2025.

Pour le représentant de l’association Africulture, l’adjudant Wendyam Abdoul Ouédraogo, l’objectif de cette initiative est d’offrir aux soldats blessés un accompagnement psychologique et une formation artistique thérapeutique à travers les arts plastiques afin de favoriser leur réorientation et leur reconversion professionnelle pour leur épanouissement personnel.

Il a expliqué qu’il s’agira, entre autres, d’apprendre à la trentaine de participants les techniques de base des arts plastiques et d’offrir un espace d’expression émotionnelle à travers la création artistique. Au cours de ces ateliers, les modules de formation porteront sur l’introduction aux arts plastiques, l’initiation aux dessins au crayon, la technique de composition des couleurs et l’application de la peinture sur toile.

Guérir les plaies invisibles et donner un espoir

« L’association Africulture, regroupant les artistes engagés, civils comme FDS, a pour vocation d’apporter un soutien psychologique, un accompagnement à nos braves héros, à nos braves FDS et VDP blessés au cours des opérations de reconquête du territoire », a-t-il précisé. L’adjudant Wendyam Abdoul Ouédraogo a indiqué que la finalité des ateliers est de panser et guérir les plaies invisibles profondes et donner un espoir, une réinsertion aux FDS

et VDP blessés. « Nous comptons bien poursuivre avec d’autres sessions, au profit des autres camarades blessés qui sont dans les autres garnisons », a-t-il laissé entendre.

De ce fait, l’adjudant Ouédraogo a invité la population à une mobilisation active afin de soutenir les forces vives de la patrie. Le colonel-major Ernest Kisbédo, représentant du ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, a exprimé la satisfaction du commandement militaire pour la tenue de ces ateliers

de formation. « A l’endroit des organisateurs, nous disons merci pour avoir pensé à ces héros, qui ont courageusement affronté les dangers pour la libération totale du Burkina Faso », a-t-il déclaré. Il a invité tous les participants à s’impliquer pleinement pendant les sessions pour tirer le maximum de connaissances.

Soumaïla BONKOUNGOU

Roxane KOALA

(Stagiaire)