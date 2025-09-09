Union nationale des supporters des Etalons: Adama Sessouma, nouveau président

La faitière des supporters des Etalons a un nouveau président. Il s’agit du lieutenant Adama Sessouma porté à la tête de l’Union nationale des supporters des Etalons à l’issue de l’Assemblée générale tenue, le samedi 6 septembre 2025 à Ouagadougou.

Le 2 août dernier, le lieutenant Adama Sessouma a officialisé sa candidature à la présidence de l’Union nationale des supporters des Etalons (UNSE). Seul candidat en lice lors de l’Assemblée générale du 6 septembre dernier, il a été élu avec 64 voix contre 1. Le président des supporters de l’USFA remplace ainsi à ce poste El hadji Ousséni Tougouma. Après les moments d’hommages au ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, à son prédécesseur et au président d’honneur El hadji Ablassé Yaméogo, le nouveau président de l’UNSE à la tête d’un bureau fort de 30 membres a rassuré l’Assemblée « quant à sa vision claire et ambitieuse ».

Et comme premier défi du lieutenant Sessouma : « renforcer l’organisation afin de la rendre plus structurée, plus inclusive et mieux représentée, aussi bien à l’intérieur du pays qu’auprès de la diaspora burkinabè ». L’ambition de la nouvelle tête pensante du regroupement des supporters des Etalons est de transformer l’UNSE en une institution solide, capable de canaliser l’énergie des supporters. « Aujourd’hui, nous ne célébrons pas une victoire individuelle. Nous célébrons l’unité, la passion et l’engagement sans faille du peuple burkinabè pour ses Etalons, qu’ils soient footballeurs, handballeurs, cyclistes ou autres », a-t-il lancé. Le lieutenant Adama Sessouma a invité les supporters à rester « engagés, positifs, solidaires et exemplaires ».

Yves OUEDRAOGO