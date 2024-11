Université Thomas Sankara : la mission médicale chinoise fait don de matériel médical

La jeunesse constitue le moteur du développement futur d’un pays. C’est la conviction de la République populaire de Chine qui a orienté beaucoup de ses actions vers la jeunesse au Burkina Faso. Dans ce cadre, la mission médicale chinoise a, dans le cadre de la coopération sino-burkinabè, fait don de matériel médical à l’Université Thomas Sankara le jeudi 14 novembre 2024.

Dune valeur de 1 million 356 851 FCFA, ce don est composé de médicaments, de consommables et dappareils médicaux. Il vise selon le Chef de la mission médicale chinoise Dr Chen Daohu, à renforcer la sensibilisation des étudiants à la prévention des maladies en général et celles sexuellement transmissibles en particulier.

Pour le Directeur général du Centre national des œuvres universitaires (CENOU) Pr Noël Thiombiano, ce matériel est le bienvenu car il va contribuer à lutter contre les Maladies sexuellement transmissibles (MST) au sein de l’université. De ce quil a dit, les MST constituent les premiers motifs de consultation dans les unités de santé de la reproduction des services de santé du CENOU.

Donnant plus de détails, il a fait savoir que les hépatites B et C ont respectivement une prévalence de 10-12% et 3-5% de cas positifs lors de leurs activités de dépistages. De plus, a indiqué le Pr Thiombiano, plusieurs situations de grossesses non désirées et de soins après avortement sont notifiées dans les services de santé des universités.

Des chiffres interpellateurs

Face à ces chiffres interpellateurs, le CENOU entend faire selon lui la promotion des Droits sur la santé sexuelle et reproductive (DSSR). C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, une semaine de la planification familiale a été instaurée dans les universités afin de permettre aux étudiants davoir les bonnes informations et de bénéficier des services de la santé sexuelle et reproductive.

Aux dires du DG du CENOU, plus de 3000 tests de VIH, Hépatites B, C et syphilis sont prévus cette année au cours de cette semaine. “Des préservatifs et dautres méthodes contraceptives seront également mis à la disposition des étudiants”, a-t-il mentionné. Depuis deux ans, sest réjoui le Pr Thiombiano, la mission médicale chinoise se tiens aux côtés du CENOU à l’occasion de cette semaine pour améliorer la santé des étudiants. Il a donc saisi cette occasion pour lui traduire sa reconnaissance pour son constant accompagnement.

Les remerciements à léquipe médicale chinoise ont également été exprimés par le Président de l’Université Thomas Sankara Pr Pam Zahonogo. Pour lui, la santé en général et celle reproductive en particulier est un facteur essentiel pour les étudiants. « Cest donc avec plaisir que nous recevons ce don aujourdhui « , a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs espéré que ce geste ne soit pas le dernier de leur part car les services de santé des universités en général et celle de l’Université Thomas Sankara en particulier ont encore besoin de leur appui notamment en matériel médicotechnique. La partie chinoise pour sa part a exprimé sa volonté manifeste d’investir du temps et de l’énergie, et travailler laborieusement pour contribuer au développement de la santé au Burkina Faso au grand bénéfice de toute la population dont les étudiants.

Nadège YAMEOGO