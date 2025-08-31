Vacances artistiques 2025: l’apothéose pour 265 apprenants

Le Conservatoire national des arts et des métiers de la culture (CNAMC) a organisé la cérémonie officielle de clôture de la 25e édition des Vacances artistiques, samedi 30 août 2025, à Ouagadougou.

Les Vacances artistiques du Conservatoire national des arts et des métiers de la culture (CNAMC), ex-INAFAC, débuté le 4 août, ont pris fin le 30 août 2025. Après 3 semaines d’apprentissage dans plusieurs disciplines 265 apprenants dont 189 sur le site de l’ex-INAFAC et 76 sur le site du Musée national, ont pris part à cette édition des Vacances artistiques. La danse, la guitare, le piano et les arts plastiques étaient les différentes disciplines enseignées. La Conseillère technique du ministre chargé de la Culture, Adama Segda, a affirmé que les Vacances artistiques constituent un tremplin pour se former dans divers métiers relatifs à l’art et à la culture, pour les amateurs et tous ceux qui désirent s’inscrire dans un registre professionnel.

Elle a noté que la 25e édition des Vacances artistiques a connu une augmentation des participants de 53% par rapport à celle précédente. « L’engouement sans précédent de cette édition impose la nécessité de renforcer les capacités d’accueil en infrastructures, en matériels pédagogiques et en ressources humaines compétentes », a relevé Adama Segda. Elle a félicité les apprenants tout en leur souhaitant de faire valoir leurs connaissances au service de la Nation. « Je vous invite à considérer l’art comme une arme puissante pour la paix et le vivre-ensemble au Burkina Faso », a-t-elle ajouté.

Le Directeur général de la Culture et des Arts, Moctar Sanfo, a félicité l’ensemble des participants pour le riche parcours d’apprentissage dans les différentes disciplines artistiques. Il a remercié les parents des apprenants pour le choix des Vacances artistiques en faveur de leurs enfants. Aux différents partenaires, il a traduit ses remerciements pour la réussite de l’édition. Le parrain de l’évènement, Marcel Ouédraogo, a salué l’initiative.

« Nous pensons que nous n’avons pas eu tort de le faire parce que nous avons vu des jeunes talents, des enfants de moins de 5 ans s’exprimer sur des instruments artistiques », s’est-il réjoui. Des prestations des apprenants dans chaque discipline ont émerveillé l’assistance composée d’invités, des parents des différents apprenants et d’hommes de culture et d’art. Des remises symboliques d’attestation ont mis fin à la cérémonie de clôture de la 25e édition des Vacances artistiques.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE