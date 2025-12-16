Vie des médias: Sidwaya traduit sa reconnaissance à ses partenaires

L’établissement « Les Editions Sidwaya » a organisé une soirée de reconnaissance aux partenaires, lundi 15 décembre 2025, à Ouagadougou. A l’occasion le « Journal de tous les Burkinabè » a présenté Sidwaya vocal, son nouveau produit.

L’entreprise de presse « Les Editions Sidwaya » est reconnaissante à ses partenaires. Pour témoigner la bonne collaboration, elle a organisé, hier lundi 15 décembre 2025, dans la capitale, une soirée de reconnaissance à leur intention. Selon la directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh, cette cérémonie vise à remercier ses partenaires pour la confiance placée au « Journal de tous les Burkinabè ». Elle a confié que l’année 2025 a été riche en activités pour sa structure. Cela a été possible, a justifié Mme Badoh, grâce au concours des partenaires.

« Sidwaya n’a de cesse de grandir, d’innover et ceci grâce à vous », a-t-elle relevé.

La DG a, en outre, salué le professionnalisme et le sens de l’écoute des partenaires qui ont permis à son entreprise de renforcer sa résilience et faire face à toutes les situations. Elle a, par ailleurs, fait savoir que « la maison commune » s’engage à poursuivre les grands chantiers entamés avec eux. Dans ce sens, Mme Badoh a présenté le nouveau produit Sidwaya vocal lancé officiellement par le ministre de la Communication, de la

Culture, des Arts et du Tourisme, dans la matinée du 15 décembre. Pour elle, ce produit est un exemple de partenariat réussi.

« C’est un produit innovant que nous vous demandons de vous approprier », a-t-elle plaidé. Le Directeur commercial et marketing (DCM) des Editions Sidwaya, Alex Moussa Congo, a expliqué que le dispositif est une révolution technologique qui consiste à diffuser des informations vocales en langues mooré, dioula, fulfulde, gulmacema, en plus du français à travers les téléphones quel que soit leurs types.

Il a aussi précisé que pour bénéficier de ce service, l’usager n’a pas besoin d’une connexion Internet. « Il suffit de composer le 334, de lancer l’appel et de suivre les instructions. Le client sera facturé à 70 francs pour chacun des deux téléphonies mobiles, Orange Burkina et Moov Africa », a-t-il signifié. Le DCM a aussi fait savoir que Sidwaya vocal entend aussi garantir le droit à l’information à toute la population notamment les Burkinabè qui ne sont pas instruits en français.

Il a, en outre, soutenu que ce dispositif permet de lutter contre les fakes news auxquels les partenaires de Sidwaya et les autres institutions font face. La représentante des partenaires, Pègd-Wendé Aminata Sebogo, par ailleurs chargée de communication du Réseau des caisses populaires du Burkina, a salué le nouveau produit.

Pour elle, c’est une innovation qui permet d’informer un grand nombre de Burkinabè. « C’est une opportunité pour nous en tant que partenaires pour atteindre nos cibles dans les milieux les plus reculés du pays », a-t-elle assuré.

Abdoulaye BALBONE