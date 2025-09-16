Visite officielle au palais de Koulouba: Échanges entre les Présidents TRAORÉ et BIO

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience, le mardi 16 septembre 2025 dans la matinée au Palais de Koulouba, son homologue de la République de la Sierra Leone, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail à Ouagadougou.

Ce tête-à-tête entre les deux Chefs d’État est suivi d’une séance de travail élargie aux deux délégations. Plusieurs sujets sont abordés, notamment la coopération bilatérale entre les deux pays, les questions d’unité régionale et de relations internationales.

Cette visite du Chef d’État sierra-léonais au Pays des Hommes intègres, deuxième du genre, traduit l’excellence des relations entre les deux pays.

Direction de la communication de la Présidence du Faso