𝐁𝐚𝐧𝐟𝐨𝐫𝐚 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐞́𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce lundi 8 septembre 2025 à Banfora, les autorités administratives ainsi que les autorités militaires et paramilitaires de la région des Tannounyan. Les rencontres se sont déroulées dans la salle de conférences du Gouvernorat.

À l'issue des échanges, le Gouverneur de la région du Tannounyan, Badabouè Florent Bazié, a exprimé sa satisfaction, ainsi que celle de ses collaborateurs, de recevoir la visite du Chef du Gouvernement. Il a réaffirmé, au nom des autorités administratives, la disponibilité et l'engagement à mobiliser les populations pour la réussite de la Révolution progressiste populaire. « Nous prenons l'engagement pour la mise en œuvre de toutes les directives et instructions, ainsi que des actions visant à mobiliser nos populations pour concrétiser la vision de Son Excellence le Président du Faso », a-t-il déclaré.

Le Chef du Gouvernement a également échangé avec une délégation des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en poste dans la région. Le commandant d’armes de la place de Banfora, le Capitaine Djiguimdé W. Isaac, a indiqué que ces rencontres sont toujours bénéfiques car elles permettent d’exposer clairement les difficultés rencontrées sur le terrain. Il a souligné que le Premier ministre a salué les efforts consentis par les FDS et honoré la mémoire des devanciers tombés pour la patrie.

Le Capitaine Djiguimdé a rapporté un message fort du Premier ministre : la nécessité d'un rapprochement constant entre les forces de sécurité et les populations civiles. « Certaines choses semblent évidentes pour nous, mais pas pour les populations. Il nous a exhortés à leur expliquer les enjeux de la guerre contre le terrorisme, tout en poursuivant nos efforts sur le terrain », a-t-il précisé.

À travers ces audiences, le Premier ministre a réaffirmé la volonté du Gouvernement de privilégier la gouvernance de proximité et de renforcer la mobilisation citoyenne pour la réalisation de la vision de la Révolution progressiste populaire.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞