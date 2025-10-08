𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐝𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐚𝐫𝐨𝐲𝐞: 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐡𝐨𝐦𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐮𝐱 𝐭𝐢𝐫𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐚𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐢𝐧𝐬

‎

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité le site du massacre du camp de Thiaroye, ce mardi 07 octobre 2025, en compagnie de ses homologues sénégalais, Ousmane Sonko, et nigérien, Ali Lamine Zeine. A travers cette visite sur ce site historique, il a pu honorer la mémoire des tirailleurs africains tombés sous les balles coloniales.

‎Le massacre du camp de Thiaroye, survenu le 1er décembre 1944 reste l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire coloniale française. En ce jour sombre, des centaines de soldats africains, principalement des tirailleurs sénégalais ayant combattu pour la France durant la Seconde guerre mondiale, furent tués pour avoir revendiqué le paiement de leurs soldes et primes de déstabilisation.

‎Cette visite du Chef du Gouvernement sur ce site historique a été marquée par un moment de recueillement observé devant les tombes des soldats africains tombés, au cimetière militaire de Thiaroye. Le Premier ministre a visité, en ce lieu de mémoire, une exposition retraçant les hauts faits de guerre des tirailleurs sénégalais et les circonstances du massacre.

‎ »En ce lieu chargé de mémoire, je m’incline avec une profonde révérence devant le souvenir des tirailleurs sénégalais, nos pères, ces héros, tombés ici à Thiaroye pour avoir simplement réclamé justice. Ces hommes, qui avaient versé leur sang sur les champs de bataille d’Europe pour libérer la France du joug du nazisme, ont reçu pour seule réponse à leur loyauté, les balles de ceux-là mêmes qu’ils avaient aidés à libérer », a-t-il écrit, dans le livre d’or.

‎Toujours dans le livre d’or, le Chef du Gouvernement a rappelé que : « Leur massacre demeure une blessure ouverte dans la conscience de l’humanité, un rappel éternel de l’ingratitude des nations qui, hier encore, invoquaient leur courage, mais aujourd’hui feignent d’enseigner la reconnaissance à leurs descendants ».

‎À travers ces martyrs, a ajouté Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, c’est toute l’Afrique qui se dresse, digne et debout, rappelant que la dignité d’un peuple ne se négocie pas.

‎ »Que leur mémoire continue d’éclairer notre marche vers la souveraineté, la justice et la vérité. Puissent les générations présentes et futures chanter à jamais leur nom, ici et ailleurs, comme un hymne à la liberté et à la dignité retrouvées.Vive la mémoire des tirailleurs de Thiaroye ! Vive l’Afrique libre et reconnaissante envers ses fils tombés pour l’honneur ! », a-t-il affirmé.

‎La visite du Premier ministre en ce lieu traduit son engagement à honorer les héros africains tombés pour la liberté.

‎Elle participe à une dynamique de reconnaissance des injustices coloniales et à la construction d’une mémoire partagée entre les peuples africains. Ce geste renforce les liens entre le Burkina Faso et le Sénégal dans la valorisation de leur histoire commune.

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞