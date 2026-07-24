𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐬 𝐝’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 : 𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐝’𝐞𝐱𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚̀ 𝐦𝐢-𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝟔𝟐,𝟖𝟏 % 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞́𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞́

‎Le Camarade Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce vendredi 24 juillet 2026, à l’évaluation à mi-parcours du contrat d’objectifs du ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou Sana. Cette séance a permis de passer en revue les indicateurs de performance du département, au regard des défis sécuritaires actuels. Au terme de l’évaluation, le taux d’exécution du contrat d’objectifs du ministre de la Sécurité s’établit à 62,81 % au 30 juin 2026.

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‎Selon le Camarade ministre Mahamadou Sana, son contrat d’objectifs est structuré autour de six objectifs et de dix-sept actions prioritaires. ‎Concernant le premier objectif, consacré à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à la préservation de l’intégrité du territoire, le ministre a relevé des avancées significatives. Celles-ci se traduisent notamment par une baisse du taux de criminalité et par une amélioration de la contribution des forces de sécurité intérieure aux opérations de reconquête du territoire national.

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‎Des acquis ont également été enregistrés dans la mise en œuvre du deuxième objectif, relatif au développement durable du secteur faunique et forestier. À ce titre, plusieurs sorties de terrain ont été organisées dans les forêts de Kua et de Nazinga. Des réformes ont été engagées en vue de renforcer la protection et la gestion durable des ressources fauniques et forestières.

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‎Le troisième objectif, portant sur le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité et des capacités d’investigation en matière de terrorisme, a permis l’interpellation de membres présumés de cellules dormantes liées au terrorisme. S’agissant du quatrième objectif, consacré à l’amélioration de l’offre de sécurité dans certains domaines spécifiques de la sécurité intérieure, des réformes ont favorisé le déploiement de nouvelles unités dans les grandes villes du pays. ‎Des actions ont également été menées dans le cadre du renforcement du contrôle et de la lutte contre la corruption. Elles ont notamment conduit à l’interpellation et à la sanction de personnes impliquées dans des pratiques répréhensibles.

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‎« Dans le cadre de la lutte contre la corruption, nous avons reçu des instructions fermes. Certes beaucoup d’efforts ont déjà été consentis. Des personnes ont été radiées lors des conseils des ministres. La démarche actuellement, c’est la tolérance zéro. Celui qui se fait prendre en prenant de l’argent avec qui que ce soit dans le cadre de la corruption sera purement et simplement radié. Le citoyen qui donne de l’argent sera aussi poursuivi pour les faits infractionnels liés à son geste. Le citoyen doit comprendre qu’il ne doit pas donner de l’argent sans une quittance du Trésor public. Les six autres mois qui restent, nous allons être fermes et nous allons engager des actions fortes pour que plus jamais les forces de sécurité ne soient classées parmi les institutions les plus corrompues », a averti le Camarade ministre.

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‎Au titre des perspectives, le ministre de la Sécurité a annoncé l’opérationnalisation de la vidéoverbalisation à compter du 1ᵉʳ août 2026, afin de lutter plus efficacement contre certaines infractions routières et de contribuer à la réduction du nombre d’accidents de la circulation.

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‎« L’objectif n’est pas de sanctionner, mais de faire fléchir la courbe des accidents. Au premier semestre de 2026, nous avons enregistré plus de 11 000 accidents, près de 9 000 blessés et 650 décès sur nos routes. Nous avons l’obligation de travailler à faire baisser ces statistiques, qui demeurent très élevées », a déclaré le ministre.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞