𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞́𝐫𝐚𝐥𝐞 : 𝐥’𝐚𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐛𝐚 𝐞𝐧 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé ce lundi 5 mai 2025 une audience à l’ambassadrice de la République de Cuba au Burkina Faso, Son Excellence Madame Nadieska NAVARRO BARRO. Après cinq années passées à la tête de la représentation diplomatique cubaine à Ouagadougou, la diplomate retourne à La Havane, marquée par une mission qu’elle qualifie de riche et inoubliable.

Au sortir de l’audience, Madame NAVARRO BARRO a exprimé sa gratitude au Gouvernement burkinabè pour l’accueil et le soutien constants dont elle a bénéficié au cours de son mandat. « Je suis venue faire mes adieux au Premier ministre et, à travers

lui, adresser mes remerciements au peuple et au Gouvernement burkinabè. C’était ma première mission permanente en Afrique, et je repars fière et enrichie », a-t-elle confié.

Lors de cette audience, le Premier ministre a salué l’engagement constant de l’ambassadrice pour le raffermissement de la coopération bilatérale. « Vous êtes désormais une autre ambassadrice du Burkina Faso au monde », a-t-il déclaré à son hôte. Un message fort, que Madame NAVARRO BARRO a reçu avec émotion et fierté.

Revenant sur ses expériences au Burkina Faso, l’ambassadrice Nadieska NAVARRO BARRO a souligné le lien profond qu’elle a développé avec le pays et ses habitants. « Je disais avant que j’étais toujours fière de mon héritage africain ; après avoir vécu au Burkina Faso pendant cinq ans et après avoir connu ce peuple merveilleux, je suis encore plus fière maintenant », s’est-elle exprimée.

En guise de bilan de sa mission, l’ambassadrice a souligné les avancées enregistrées dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du sport. Elle a notamment évoqué la présence d’une brigade médicale cubaine à Ouagadougou, renforcée récemment par un nouvel accord signé avec les autorités burkinabè. Elle a aussi évoqué la coopération en matière de formation, avec l’octroi de bourses aux étudiants burkinabè, en particulier dans le domaine médical. En matière de sport, une brigade d’entraîneurs cubains a également été déployée, avec la volonté partagée de renouveler ce partenariat.

La diplomate a rappelé que le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays sera célébré en décembre prochain. Avant de quitter Ouagadougou, l’ambassadrice, par cette visite de courtoisie, renouvelle son attachement à la solidarité entre les peuples cubain et burkinabè. « Je continuerai aussi le travail de renforcement des liens et le travail en faveur de la solidarité et de l’amitié avec le peuple burkinabè », a laissé entendre Madame Nadieska NAVARRO BARRO.

