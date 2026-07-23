𝐇𝐞́𝐫𝐨𝐬, 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐲𝐫𝐬 𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : 𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐊𝐨𝐮𝐥𝐬𝐞́ 𝐬’𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐞́𝐜𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞

‎La Secrétaire générale de la région des Koulsé, Bernadette Adenyo/Sermé, représentant le Gouverneur de la région, a présidé, ce jeudi 23 juillet 2026 à Kaya, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de vulgarisation des lois portant statut de héros, de martyr et d’invalide de la Nation, ainsi que de leurs textes d’application, au profit des forces vives de la région.

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‎Organisé à l’initiative de la Primature, à travers le Département de la Gouvernance administrative, juridique, institutionnelle et politique (DGAJIP), cet atelier s’inscrit dans la dynamique du Gouvernement visant à assurer une large diffusion de ces textes sur l’ensemble du territoire national.

La session de Kaya fait suite à celle tenue à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko, les 16 et 17 juillet 2026. Ces rencontres visent à renforcer les connaissances des forces vives des deux régions sur les dispositions législatives et réglementaires encadrant les statuts de pupille, de héros, de martyr et d’invalide de la Nation, afin d’en favoriser une meilleure appropriation et une mise en œuvre effective.

‎Dans son discours d’ouverture, lu par la Secrétaire générale de la région, le Gouverneur des Koulsé a rappelé que le combat pour la libération de la Patrie a coûté la vie à de nombreux Burkinabè et occasionné des blessures ou des invalidités chez plusieurs citoyens dans l’accomplissement de leur devoir envers la Nation.

Face à cette réalité, le législateur burkinabè a adopté des lois portant statut de héros, de martyr, d’invalide et de pupille de la Nation, complétées par des textes d’application. Ces dispositifs traduisent la reconnaissance de la Nation envers ses filles et ses fils qui se sont distingués par leur engagement, leur bravoure ou leur sacrifice au service de la Patrie.

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Le Gouverneur a toutefois relevé que ces textes demeurent encore insuffisamment connus du grand public, des personnes concernées et des ayants droit. D’où la nécessité d’intensifier les actions de vulgarisation afin d’en améliorer la compréhension et d’en garantir une application effective. ‎Il a, à cet effet, invité les participants à tirer pleinement profit des deux jours de travaux, à s’approprier les différents modules qui seront développés et à contribuer, à leur tour, à la diffusion de ces textes auprès des populations.

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‎À l’issue de la cérémonie d’ouverture, la camarade Cheffe du Département de la Gouvernance administrative, juridique, institutionnelle et politique, Pegdébamba Esther Somé/Kiéma, a indiqué que les travaux s’articuleront autour de cinq communications. Celles-ci porteront notamment sur les droits et privilèges attachés aux statuts de héros, de martyr, d’invalide et de pupille de la Nation, ainsi que sur les procédures de reconnaissance et d’octroi de ces différents statuts.

‎Elle a précisé que cette session vise à faire des participants de véritables relais d’information au sein de leurs structures respectives, afin que les dispositions législatives et réglementaires soient mieux connues des populations, notamment des personnes concernées et des ayants droit des victimes.

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‎L’atelier devra également permettre aux participants de mieux maîtriser les procédures de saisine de la Commission nationale d’analyse et de suivi des dossiers de héros, de martyrs et d’invalides de la Nation.

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‎La session de Kaya réunit 75 participants issus des Forces de défense et de sécurité, des corps paramilitaires, des organisations de la société civile, des associations de jeunes et de femmes, des associations de veuves des FDS, de la Veille citoyenne et des services déconcentrés de l’État. Cette diversité témoigne de la volonté d’assurer une large diffusion des textes auprès des différentes composantes de la région.

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‎En réunissant les différentes composantes de la région autour de ces textes, l’atelier de Kaya vise à rapprocher les dispositifs de reconnaissance nationale des personnes auxquelles ils sont destinés, tout en consolidant les valeurs de patriotisme, de solidarité et de cohésion nationale.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞