𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨 : 𝐜𝐚𝐩 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞̀𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞́𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce mardi 24 mars 2026 à Ouagadougou, une délégation de responsables de sociétés savantes engagées dans la lutte contre le cancer au Burkina Faso. Conduite par le Pr Nayi Zongo, président de la Société burkinabè de prévention et de chirurgie des cancers (SOBUPCCAN), la délégation comprenait également des membres de la Société burkinabè de radiothérapie oncologique (SOBURO). Les échanges ont porté sur l’état de la lutte contre le cancer au Burkina Faso ainsi que sur l’organisation du tout premier congrès national de cancérologie.

‎‎Au cours de l’audience, la délégation a exprimé au Premier ministre sa satisfaction pour les multiples efforts entrepris par le Gouvernement en faveur de l’accès des populations aux soins. Parmi les acquis majeurs, le Pr Nayi Zongo a cité la gratuité du dépistage, notamment des cancers féminins, renforcée par le déploiement de cliniques mobiles, ainsi que l’accès désormais effectif à la radiothérapie pour les patients burkinabè. À cela s’ajoutent les subventions pour les examens diagnostiques, ainsi que des investissements conséquents dans les infrastructures et les équipements de pointe.

‎‎À l’issue de la rencontre, le Pr Nayi Zongo, s’exprimant au nom des deux sociétés savantes, a salué l’opportunité d’échanger avec le Premier ministre. « Nous avons présenté nos sociétés savantes, fait le point de la lutte contre le cancer au Burkina Faso et exprimé notre souhait d’organiser le premier congrès national de cancérologie. Nous souhaitons que Son Excellence Monsieur le Premier ministre en soit le patron, afin de donner tout son sens à cet événement historique », a-t-il indiqué.

‎‎Le Premier ministre a rassuré la délégation de la poursuite des efforts du Gouvernement pour l’amélioration continue du plateau technique et du renforcement des compétences afin d’assurer aux populations une meilleure prise en charge sanitaire. Il a également salué l’esprit de collégialité entre les sociétés savantes et exprimé sa satisfaction pour la tenue du congrès.

‎Placée sous le thème « Souveraineté sanitaire et lutte contre le cancer dans un contexte de défi sécuritaire et humanitaire », cette rencontre scientifique vise à réunir l’ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre le cancer. Selon le Pr Zongo, l’objectif de cet évènement est d’harmoniser les approches et de renforcer les efforts déjà engagés par les pouvoirs publics. Ce congrès devrait également contribuer à améliorer la qualité du diagnostic et de la prise en charge des cancers, dans l’optique de réduire significativement la mortalité liée à cette maladie.

‎‎Faisant le point de la situation nationale, il a relevé des avancées notables enregistrées ces dernières années. Grâce aux actions conjuguées du Gouvernement et des spécialistes, le cancer est aujourd’hui mieux connu des populations, avec des progrès significatifs en matière de prévention et de traitement. Malgré ces avancées, des défis subsistent. Il s’agit notamment du renforcement de la formation des spécialistes afin de couvrir l’ensemble des régions sanitaires du pays, ainsi que de l’amélioration de l’accessibilité des équipements de prise en charge dans toutes les zones sanitaires.

‎‎Cette audience traduit ainsi la volonté des acteurs de la santé de fédérer les énergies autour d’une réponse nationale plus efficace contre le cancer, en phase avec les ambitions de souveraineté sanitaire du Burkina Faso.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞