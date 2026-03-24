Assemblée générale de Voix de Femmes : bilan satisfaisant et perspectives ambitieuses

L’ONG Voix de Femmes a tenu le 24 mars 2026, son assemblée générale annuelle, réunissant ses membres autour de l’examen et de la validation des rapports d’activités et financier de l’année 2025. Cette rencontre statutaire a permis de faire le point sur les actions menées et de dégager les perspectives pour les années à venir.

Les membres de l’ONG Voix de Femmes se sont reunis le mardi 24 mars 2025. C’était à l’occasion de leur Assemblée générale annuelle consacrée à l’examen et la validation des rapports d’activités et financier de l’année 2025.

Selon la présidente de l’organisation, Mariam Lamizana, les rapports, une fois amendés et validés, feront l’objet d’un document définitif mis à la disposition des partenaires techniques et financiers ainsi que du grand public. Elle a salué les acquis enregistrés en 2025, notamment la forte visibilité de l’ONG grâce à l’organisation d’activités de communication et à l’élaboration d’une brochure informative.

Parmi les grandes satisfactions de l’année écoulée figure également la célébration du 25e anniversaire de Voix de Femmes, un événement marquant qui a mobilisé membres fondateurs et partenaires. Pour la première vice-présidente du conseil d’administration, Victoria Kibora Ouédraogo, cette commémoration témoigne de la résilience et de l’engagement de l’organisation au service des femmes.

L’ONG poursuit également la mise en œuvre de plusieurs projets axés sur l’autonomisation économique des femmes. « Une femme non indépendante sur le plan économique ne peut être épanouie », a rappelé Mariam Lamizana. À cela s’ajoutent des actions continues de lutte contre les mutilations génitales féminines, ainsi que l’exploration de nouveaux axes d’intervention comme le contentieux stratégique.

Pour l’année 2026, l’organisation entend assurer la continuité de ses actions, tout en respectant ses obligations statutaires. Plusieurs projets sont en cours, tandis que d’autres arrivent à terme. De nouvelles opportunités de partenariats et des candidatures à des appels à projets sont également en préparation.

Au regard des résultats enregistrés en 2025, les responsables de Voix de Femmes se disent globalement satisfaits. Les activités prévues ont été réalisées et les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant aux services offerts. L’ONG réaffirme ainsi sa volonté de poursuivre ses efforts en faveur du bien-être et de l’épanouissement des femmes.

Hubert Bado