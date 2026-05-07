Les Editions Sidwaya: Jean-Marie Toé installé dans ses fonctions de secrétaire général

Le nouveau secrétaire général des Editions Sidwaya, Jean Marie Toé, a été installé par la directrice générale, Assetou Badoh, jeudi 7 mai 2025 à Ouagadougou.

Dans la vie des entreprises, les transitions marquent un tournant décisif. Le média, Les Editions Sidwaya ne déroge point à cette règle universelle. En effet, le jeudi 7 mai 2026, à travers une cérémonie empreinte de solennité et de reconnaissance, Jean-Marie Toé a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de secrétaire général des Editions Sidwaya par la directrice générale, Assetou Badoh. Il remplace à ce poste Noufo Enok Kindo, nommé directeur général de l’Agence d’information du Burkina (AIB).

Désormais aux commandes de la coordination des activités des directions administratives et techniques des Editions Sidwaya, Jean-Marie Toé est confiant quant à la réussite de la mission à la fois exigeante et exaltante à lui confiée par la hiérarchie. « Je mesure pleinement les responsabilités qui en découlent, c’est pourquoi je prends ici l’engagement de travailler avec loyauté, rigueur et esprit d’équipe aux côtés de la directrice générale avec l’accompagnement des directeurs et l’implication de l’ensemble du personnel de la Maison commune », a-t-il confié. Parmi ses priorités il a annoncé la mise en œuvre réussie du programme d’activités 2026 des Editions Sidwaya, notamment, l’adoption d’un plan stratégique, outil essentiel pour renforcer la performance et la visibilité de notre institution.

Continuité et engagement

Pour la directrice générale des éditions Sidwaya, Assetou Badoh, l’installation du SG, au-delà de son caractère protocolaire, marque une étape importante dans la vie de la Maison commune. « Elle traduit la volonté des plus hautes autorités de renforcer la gouvernance administrative des institutions. Toute chose qui permet de relever avec efficacité les défis actuels du secteur de la presse écrite au Burkina Faso », a-t-elle poursuivi. La DG a souligné que Jean Marie Toé a su démontrer une solide capacité de management, un sens aigu de l’organisation et un engagement constant pour le professionnalisme et l’éthique journalistique, à travers ses fonctions précédentes de directeur de l’Ouest, puis de directeur des rédactions des Editions Sidwaya. Elle l’a encouragé à œuvrer avec méthode, engagement et esprit d’équipe, pour aporter une valeur ajoutée significative à la gouvernance des Editions Sidwaya.

Jean-Marie Toé, alors directeur des rédactions, a été nommé en Conseil des ministres du 16 avril 2026 secrétaire général des éditions Sidwaya.

Emmanuel BICABA