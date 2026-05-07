Révolution d’août 1984: le fils ainé de Bob Marley, Roham Marley, au Mémorial Thomas-Sankara

Présent au Burkina Faso depuis quelques jours, le fils ainé du reggaeman, Bob Marley, Roham Marley a mis à profit ce séjour pour visiter le Mémorial Thomas-Sankara, jeudi 7 mai 2026.

Le fils de la légende mondiale du reggae, Bob Marley, Roham Marley, veut mieux connaître l’histoire du Père de la Révolution burkinabè d’août 1987. A cet effet, présent au pays des Hommes intègres, il s’est rendu, dans l’après-midi du jeudi 7 mai 2026, pour une visite du Mémorial Thomas-Sankara. Cette sortie a eu lieu sous l’égide de la direction générale de Faso Tourisme.

Après avoir participé au cérémonial d’hommage militaire mensuel dédié à Thomas Sankara, Roham Marley, en compagnie du directeur général de Faso Tourisme, Soulaïmane Kagoné, a visité tous les pans du Mémorial Thomas-Sankara. Toute chose qui lui a permis de redécouvrir et de comprendre l’intérêt de l’infrastructure. « Je renoue avec mon histoire. Je me sens chez moi. Et, c’est l’occasion, pour moi, d’apprendre cette histoire », a confié Roham Marley, à l’issue de l’incursion. Il a ajouté être heureux d’avoir l’occasion de participer au cérémonial militaire dédié à l’un des panafricanistes du continent de ses aïeux.

Il a déclaré que le capitaine Thomas Sankara demeure une référence du panafricanisme du continent noir. Son combat, de son point de vue, n’a pas seulement été pour le Burkina Faso mais pour l’Afrique et le peuple noir. « En Rastafari, nous chantons l’Afrique et l’unité africaine. Et, voir que les héros africains sont mis à l’honneur et qu’ils ne sont pas oubliés nous réconforte grandement », a-t-il souligné. Par ailleurs, Roham Marley a remercié les autorités burkinabè, notamment le Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, pour l’accueil chaleureux dont il a fait l’objet depuis son arrivée. Le séjour de Roham Marley au Burkina, en rappel, s’inscrit dans le cadre d’une mission précurseur pour l’organisation d’un concert caritatif.

Soumaïla BONKOUNGOU