Riposte aux menaces sanitaires: 25 agents formés en épidémiologie reçoivent leur diplôme

Le directeur de cabinet, représentant le ministre de la Santé, Dr Adjima Combary, a présidé la cérémonie de fin de formation de la 18e cohorte des agents formés en épidémiologie de terrain de première ligne au Burkina Faso, jeudi 7 mai 2026 à Ouagadougou.

25 agents formés en épidémiologie sont aptes à agir en cas de menace sanitaire au Burkina Faso. En effet, le Burkina Faso, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’appui des Etats-Unis d’Amérique a entrepris depuis janvier 2026 la formation de ses agents de surveillance en épidémiologie. Et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Formation en épidémiologie de terrain de première ligne (FETP Frontline). La cérémonie de graduation de cette 18e cohorte a eu lieu le jeudi 7 mai 2026 à Ouagadougou. Composée de médecins, d’ingénieurs en sciences infirmières, de techniciens d’élevage, de contrôleurs des eaux et forêt, d’un technologiste biomédical, d’un inspecteur de l’environnement et d’un infirmier militaire, la formation a allié entre autres, la théorie, l’investigation, la collecte et l’audit de données sur le terrain, des analyses approfondies des problèmes de qualité des données et des séances de sensibilisation au profit d’agents de santé.

Le représentant des gradués appelés dans le jargon ‘’les résidents’’, Raymond Mangou, a indiqué que désormais les gradués forment un réseau de compétences engagées au service du Burkina Faso. « La fin de cette formation marque le début d’une responsabilité qui est celle de mettre en pratique les connaissances acquises pour rester vigilants face aux menaces sanitaires et contribuer à la santé de la population », a-t-il déclaré. M. Mangou a rassuré de leur engagement à être des acteurs de première ligne au service du Burkina.

L’officier en charge du bureau de la représentation de l’OMS, Dr Minzah Etienne Pékélé a rappelé que le programme FETP Frontline vise à accompagner les Etats dans le développement de systèmes de santé résilients, capables de prévenir et répondre efficacement aux urgences de santé publique. Au Burkina, a-t-il justifié, cette nécessité est d’autant plus importante dans le contexte marqué par la persistance des maladies à potentiel épidémique. « La formation de ces agents marque une avancée importante dans le renforcement de la résilience du système de santé. Elle contribue à une détection plus précoce des menaces sanitaire et une riposte plus efficace sur le terrain », a-t-il souligné.

Quant au représentant de l’ambassadeur des Etats-Unis au Burkina, Dr Anicet Dahourou, il a indiqué que son pays est fier de soutenir une telle initiative. Il a, de ce fait, appelé les gradués à jouer un rôle déterminant dans la protection de la santé publique. « Mobilisez vos compétences pour renforcer la surveillance épidémiologique et contribuez avec des réponses rapides dans la recherche des solutions aux problèmes de santé », les a-t-il exhortés. Dr Dahourou a réaffirmé l’engagement des Etats-Unis à accompagner le Burkina Faso pour le développement d’agents de santé compétents et engagés.

Le représentant du ministre de la Santé, Dr Adjima Combary, a traduit sa reconnaissance aux partenaires du Burkina qui ont œuvré à la mise en œuvre de ce programme qui, depuis dix ans, a permis la graduation de plus de 500 agents. Ces chiffres, a-t-il précisé, traduisent une avancée significative et constituent une force pour le pays dans la gestion intégrée et efficace des crises sanitaires.

Adama SEDGO