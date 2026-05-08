Mois du Patrimoine culturel : Le personnel de la Présidence du Faso se ressource au Musée national

Dans le cadre du mois du Patrimoine culturel, le Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, a présidé, le jeudi 7 mai 2026 au Musée national, une conférence organisée au profit du personnel de la Présidence du Faso. Placée sous le thème : « Patrimoine culturel et vivre-ensemble », cette conférence a permis au personnel de se ressourcer.

A cette occasion le Directeur du patrimoine culturel, conférencier du jour, Bély Hermann Abdoul-Karim NIANGAO, a défini le patrimoine « comme l’ensemble des biens culturels, publics ou privés, matériels et immatériels, religieux ou profanes, transmis de génération en génération et dont la sauvegarde et la conservation ou la valorisation présentent un intérêt historique, mémoriel, artistique, scientifique, symbolique, légendaire, pittoresque ».

À l’issue de la conférence, le personnel de la Présidence du Faso a visité le Musée national et participé au vernissage de l’artiste plasticien Boureima BAMOGO, sur le thème : « La résilience : consolider le lien entre l’Armée et la Nation pour vaincre le terrorisme au Burkina Faso et dans le Sahel ».

Le Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso a apprécié cette initiative. « Il est important pour tout Burkinabè de reconnaître son identité, pour mieux amorcer cette Révolution sous le leadership du Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Nous sortons de cette visite très motivés. Ce genre de visite permet de nous ressourcer et de continuer le combat même lorsque la fatigue peut se faire sentir », a-t-il déclaré.

Pour l’artiste plasticien, M. Boureima BAMOGO, cette exposition s’inscrit dans la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ qui entend réarmer culturellement le Peuple burkinabè.