10 ans de prison ferme pour meurtre

O.F, cultivateur domicilié dans un village de la commune de Karangasso-Vigué (Province du Houet), a comparu devant les juges de la chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, le mardi 25 novembre 2025. Il était accusé de meurtre sur la personne de B.M. En effet, le 29 avril 2024, le corps sans vie de B.M, un habitant de Karangasso-Vigué a été retrouvé dans un puits à proximité(…)

Noufou NEBIE

Yacouba BELEM