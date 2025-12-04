10 ans de prison ferme pour meurtre

Par
JK. Sidwaya
-

O.F, cultivateur domicilié dans un village de la commune de Karangasso-Vigué (Province du Houet), a comparu devant les juges de la chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, le mardi 25 novembre 2025. Il était accusé de meurtre sur la personne de B.M. En effet, le 29 avril 2024, le corps sans vie de B.M, un habitant de Karangasso-Vigué a été retrouvé dans un puits à proximité(…)

Retrouvez Au coin du palais sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Noufou NEBIE
Yacouba BELEM

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.