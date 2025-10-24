15e Plan quinquennal 2026-2030: La modernisation socialiste horizon 2035, le point de mire

La 4e session plénière du 20e Comité central du PCC s’est tenue à Beijing du 20 au 23 octobre. Les participants au plénum ont examiné et adopté les propositions du Comité central du PCC sur l’élaboration du 15e Plan quinquennal de développement économique et social, selon un communiqué du plénum publié jeudi. Cette rencontre cruciale a permis de peaufiner les contours de cette nouvelle feuille de route qui sera soumise en mars 2026 à l’Assemblée populaire nationale (APN) pour adoption.

Le plénum a formulé les principaux objectifs de développement économique et social pour le 15e Plan quinquennal : le développement de qualité connaîtra des succès notables, l’autonomie et la puissance des sciences et technologies chinoises connaîtront une augmentation considérable, de nouvelles percées seront réalisées dans l’approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans ; le niveau de civilité de toute la société s’élèvera notablement ; la qualité de la vie continuera à s’améliorer ; la construction d’une belle Chine obtiendra de nouveaux progrès importants et les murailles de la sécurité nationale seront consolidées.

Fruit d’un large consensus qui a pris en compte les avis des citoyens chinois dans toutes les régions, tous les départements et secteurs d’activités du pays, le 15e Plan quinquennal va poursuivre la modernisation de la Chine pour les cinq prochaines années en mettant l’accent sur l’innovation technologique, le développement vert et le bien-être du peuple.

Dans la dynamique de promouvoir une nouvelle vision de développement, les nouvelles forces productives de qualité bénéficieront d’une attention soutenue dans tous les domaines à travers ce Plan quinquennal. En effet, les progrès technologiques et l’innovation permanente doivent être mis à profit pour insuffler une vitalité vivifiante aux industries traditionnelles. Le nouveau paradigme de développement devrait prendre appui sur les avantages qu’offre le boum technologique en Chine. Actuellement, l’Intelligence artificielle (IA) est en train de révolutionner tous les secteurs d’activités et il sied d’investir davantage dans les nouvelles forces productives de qualité pour impulser cet élan. Il est question d’implémenter la transformation et la modernisation des industries traditionnelles et de développer activement les industries émergentes en vue de la construction d’un système industriel moderne et performant.

Au cours de ces dernières années, la Chine a su allier croissance économique et protection de l’environnement. Axe stratégique majeur, le développement vert en Chine a engendré des résultats spectaculaires ces dernières années. Selon le plénum, il convient d’orienter sans délai le développement économique et social vers un modèle écologique, afin d’édifier une belle Chine. Dans cette nouvelle feuille de route quinquennale, le pays va davantage investir dans les énergies renouvelables dans la mesure où il s’est fixé pour ambition d’atteindre son pic d’émission de carbone avant 2030 et la neutralité carbone en 2060. Dans un contexte où la transition écologique est devenue un enjeu mondial, la Chine est déterminée à poursuivre ses efforts de promotion d’un développement durable. En matière de production d’énergies renouvelables, le pays est un cas d’école à travers le monde. À titre illustratif, le développement des énergies renouvelables est édifiant avec plus de 200 millions de kilowatts de production d’électricité d’origine verte au cours des trois premiers trimestres de 2024, ce qui représente plus de 80% de la capacité nouvellement installée. Cette tendance sera davantage encouragée dans cette nouvelle planification du développement national.

Depuis leur mise en œuvre dans les années 1950, les plans quinquennaux ont toujours concentré l’essentiel sur le bien-être du peuple. Selon le plénum, il convient d’intensifier les efforts pour garantir et améliorer le bien-être social, et de réaliser à pas assurés la prospérité commune.

À terme, les 14e, 15e et 16e plans quinquennaux s’articulent avec cohérence pour la construction d’un pays socialiste moderne dans son ensemble d’ici à l’horizon 2035.

Karim BADOLO

CGTN Français