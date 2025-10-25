Santé : le Premier ministre satisfait du fonctionnement du centre d’hémodialyse de Tenkodogo

En marge de la 5ᵉ édition du Salon régional de l’artisanat (SARA), le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué, dans l’après-midi du vendredi 24 octobre 2025, une visite au centre d’hémodialyse du Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo. Cette visite lui a permis d’apprécier le niveau de fonctionnement de la structure, de féliciter le personnel soignant pour son dévouement et de réaffirmer l’engagement du Gouvernement à renforcer l’offre de soins sur l’ensemble du territoire national.

Mis en service en janvier 2024, le centre d’hémodialyse du Nakambé répond à une forte demande des populations, longtemps contraintes de se rendre à Ouagadougou pour bénéficier de séances de dialyse. Le centre compte 14 générateurs de dialyse avec 12 postes, et peut prendre en charge 90 patients, traités deux fois par semaine. Depuis son ouverture, la structure a déjà réalisé près de 5 700 séances, selon les données communiquées au Chef du Gouvernement.

« Ce centre était une attente majeure de la région. Aujourd’hui, chaque séance de dialyse représente un soulagement pour un malade et un espoir pour une famille », a déclaré le Premier ministre, saluant l’engagement du personnel soignant qu’il a qualifié de véritables héros du quotidien.

Le centre d’hémodialyse du CHR de Tenkodogo est le sixième centre public d’hémodialyse à être opérationnel au Burkina Faso. Le Chef du Gouvernement a annoncé que, conformément aux instructions données au ministre de la Santé, cinq nouveaux centres verront le jour d’ici le premier trimestre 2026, notamment à Dori, Fada N’Gourma, Gaoua, Banfora et Dédougou. À moyen terme, quatre autres centres seront également mis en service à Ziniaré, Kaya, Manga et Koudougou, afin d’étendre la couverture sanitaire et de rapprocher les soins spécialisés des populations.

Le Premier ministre a par ailleurs visité les installations du service de néphrologie, entièrement construit et en cours d’équipement sur financement de l’État burkinabè. Les travaux sont achevés et les contrats pour les équipements déjà passés. Le service sera opérationnel d’ici à la fin de l’année 2025, pour offrir une prise en charge complète des maladies rénales dans la région.

Malgré la priorité accordée à la sécurité, la santé demeure au cœur des préoccupations nationales. Cela témoigne de la volonté du Gouvernement d’améliorer les conditions de vie des citoyens.

« Le secteur de la santé représente aujourd’hui près de 12 % du budget national, ce qui est un effort considérable pour un pays en guerre. Mais c’est aussi la preuve de notre engagement à bâtir un système de santé plus accessible, plus équitable et plus humain », a ajouté le Chef du Gouvernement.

DCRP/Primature