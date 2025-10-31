Le maillot jaune Paul Daumont (Burkina Faso) a signé une nouvelle victoire éclatante sur la 8e étape du 36e Tour du Faso, Tenkodogo-Zorgho (75,500 km), s’imposant au sprint et renforçant sa position de leader au classement général. L’étape a également été marquée par un hommage poignant rendu aux martyrs de la nation.

La caravane du Tour a rallié Zorgho ce vendredi matin, pour la 8e étape de cette 36e édition. Courue sur une distance relativement courte de 75,500 km (la deuxième plus courte de la compétition), l’étape a été fidèle à la tradition des arrivées groupées, avec un peloton de 61 coureurs restant compact jusqu’aux dernières banderilles. Malgré les tentatives d’échappées, les 20 derniers kilomètres ont vu le peloton se resserrer inexorablement, la situation se figeant jusqu’aux 5 derniers kilomètres, prélude à un sprint massif. Dans l’emballage final, c’est l’Etalon cycliste Paul Daumont qui a fait parler sa puissance, remportant l’étape avec brio. Cette victoire n’est pas seulement un succès d’étape, elle est aussi un clin d’œil historique. E effet, Paul Daumont réitère sa performance du 31 octobre 2023 en s’imposant à nouveau sur ce même axe Tenkodogo-Zorgho, un exploit qui marque la détermination de l’équipe nationale à conserver la tunique jaune. Au classement général au temps, Daumont confirme son leadership. Il dispose désormais d’une avance confortable de 21 secondes sur son poursuivant direct, le Marocain El Alouani Driss, avant les deux dernières étapes. Le burkinabè garde également sur ses épaules le maillot vert. Cette étape a mis en jeu deux sprints intermédiaires cruciaux. Le premier point chaud disputé à Koupela (42,54 km) a été enlevé par les Burkinabè Souleymane Koné (équipe nationale) et Bamassi Soulama (équipe régionale de l’Ouest), ainsi que Timmy Boes de la Belgique. Ce dernier s’offre le deuxième point chaud à Sapaga (51,96 km), suivi du Burkinabè Soumaïla Ilboudo et du Marocain Ed Doghimi Achraf. Par ailleurs, l’étape a été l’occasion d’un moment de recueillement. Une minute de silence a été observée à 10h00, en mémoire des martyrs tombés lors de l’insurrection de 2014, le 31 octobre étant la journée commémorative de cet événement historique.

Demain le Tour disputera la 9e et avant dernière étape, Ouagadougou-Kaya, d’une distance de 118,220km jalonnée de 2 sprints intermédiaires, Ziniaré et Korsimoro.

Photo podium) Paul Daumont, avec cette nouvelle victoire d’étape à deux étapes de la fin se rapproche significative du sacre.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO