Dedougou : Les acteurs rendent hommage aux martyrs de l’insurrection populaire de 2014

La population des régions de Bankui et du Sourou (Ex-Boucle du Mouhoun) a rendu hommage aux martyrs de l’insurrection populaire de 2014 par l’observation d’une minute de silence à l’occasion d’une cérémonie tenue à Dédougou, ce vendredi 31 octobre 2025. La cérémonie s’est déroulée à 10h 00mn temps universel au gouvernorat de Dédougou sous la présidence de la secrétaire générale de la région, Adjara Kientega/Ouédraogo, représentant le gouverneur.

Aux coups de cloche annonçant 10h 00mn temps universel ce vendredi 31 octobre 2025, la population de Dédougou dans la région de Bankui, sous la houlette des autorités régionales, a observé une minute de silence en la mémoire des martyrs de l’insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso.

Cette activité, qui s’est voulue symbolique, a été présidée par la secrétaire générale de la région, Adjara Kientega. Elle a été le lieu de prières communes pour le repos des âmes de ceux qui ont consenti le sacrifice suprême au cours des journées insurrectionnelles des 30 et 31 octobre 2014 pour défendre le pays.

La secrétaire générale a affirmé que cet événement participe de la promotion de l’esprit révolutionnaire prônée par la Révolution progressiste populaire (RPP). « Cela cadre avec la lutte contre la domination coloniale et l’esclavage », a-t-elle martelé. Mme Kientega a expliqué que cet hommage fait aussi appel à la population burkinabè de prendre conscience de son histoire et de s’en inspirer afin de lutter pour le développement et le progrès social.

Yacouba BELEM