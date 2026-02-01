4e édition du Forum des médias: Des Prix Michel Sidibé pour distinguer les meilleurs journalistes

Le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN) a organisé, à l’occasion de son 4e Forum tenu à Cotonou les 29 et 30 janvier 2026, la cérémonie des Awards 2025, parrainée par le Dr Michel Sidibé. L’événement s’est déroulé le jour de la Journée internationale de lutte contre les maladies tropicales négligées.

Les meilleurs journalistes ont ainsi été célébrés lors de ce 4e Forum des médias, placé sous le thème : « De la négligence à la mise en lumière : faire avancer l’agenda africain pour l’élimination des MTN ».

Le parrain, le Dr Michel Sidibé, dont les prix portent le nom, a salué le travail des journalistes ainsi que celui du REMAPSEN, qui a su, selon lui, « faire du journalisme un instrument de justice ». Pour lui, les maladies tropicales négligées existent parce qu’elles vivent dans l’ombre. Et ces prix existent pour rappeler une vérité simple : « Ce que l’on éclaire, on peut le vaincre. Ce que l’on ignore, on le condamne. »

Les maladies tropicales négligées, a-t-il expliqué, ne disparaîtront pas seulement avec des médicaments. Elles disparaîtront lorsque un journaliste décidera qu’un cas oublié mérite la une ; lorsque une rédaction estimera qu’une MTN mérite un débat national ; lorsque l’opinion publique jugera cette souffrance inacceptable. « Un micro peut sauver autant de vies qu’un médicament. Une caméra peut faire reculer la stigmatisation. Un article peut provoquer une décision politique. Mettre une MTN à la une, c’est déjà commencer à l’éliminer », a-t-il affirmé.

« Le Prix Michel Sidibé porte exactement ce message : la lutte contre les MTN commence par le courage », a soutenu le Dr Sidibé.

S’adressant aux lauréats, il a conclu : « Votre plume est une arme contre l’injustice. Votre micro est un outil de guérison collective. Votre caméra est un acte de résistance morale. »

La liste des lauréats des Awards du REMAPSEN dotés des prix Michel Sidibé.

PRIX JOURNALISTES EN ENVIRONNEMENT.

1er prix Radio : Aguibou Coulibaly (ORTB Mali)

1er Premier Télé, Télé : Caroline Wété(CRTV) Cameroun.

1er Prix Presse écrite : Ngoya Ndiaye (Rewmi Quotidien) Sénégal

1er Prix Presse en ligne : Michael Moukouangui (Lettre verte) Gabon

PRIX JOURNALISTES SANTÉ

1er Prix Radio: Emefa Atiamoah ( The multimedia group) Ghana

1er Prix Télé : Régis Talikpéti(E47 TV) Togo

1er prix Presse Écrite :Kadijah Aliyu (Fédéral Corporation) Nigeria

1er prix Presse en ligne : Aboubacar Touré (Planet.224) Guinée

PRIX DES MEILLEURES COORDINATIONS NATIONALES.

1er Prix: Bénin

2ème prix : Côte d’Ivoire

3ème prix : Cameroun

4ème prix : Ghana

5ème prix : Togo

B.S