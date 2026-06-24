70 ans de relations sino-africaines: pour une communauté d’avenir partagé

Dans le cadre des activités marquant la commémoration des 70 ans de relations entre la Chine et l’Afrique, un séminaire a été organisé, le mercredi 18 juin 2026 à Pékin en Chine sur le thème : « 70 ans de relations diplomatiques sino-africaines et sino-arabes, bâtir ensemble une communauté d’avenir partagé ».

L’année 2026 marque le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et l’Afrique. L’excellence de ces relations a une fois de plus été magnifiée lors d’un séminaire organisé par le ministère des Affaires étrangères de Chine et l’institut chinois d’études internationales, le mercredi 18 juin 2026 à Pékin en Chine. « Malgré l’épreuve du temps, la Chine et les Etats africains se tiennent toujours côtes à côtes donnant l’exemple d’une amitié fondée sur la sincérité », a souligné le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Miao Deyu. Entrée dans l’ère nouvelle, les relations sino-africaines ont fait selon lui un grand bond et sont entrées dans la meilleure période de leur histoire.

« Les dix actions de partenariat entre les deux parties avancent de manière coordonnée tandis que l’esprit d’amitié et de coopération sino-africaine s’enracine progressive- ment dans les cœurs », a-t-il apprécié. Pour lui, la coopération sino-africaine constitue la force motrice principale de l’émergence collective et solidaire du sud global donnant l’exemple de la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité. Et si cette amitié se renforce au fil du temps, c’est parce que les deux parties, de l’avis du vice-ministre chinois, poursuivent le respect mutuel et l’égalité et donne l’exemple d’une coopération sincère et amicale.

« Elles poursuivent la solidarité, se soutiennent l’une et l’autre sur la voie du développement », a-t-il salué. Toutefois, face aux différents changements dans le monde, Miao Deyu a appelé les pays africains à travailler avec la Chine pour injecter des énergies positives de stabilité, de prospérité et de développe-ment au monde. « Il nous faut approfondir la confiance mutuelle et renforcer l’échange d’expériences entre nos différents pays », a-t-il préconisé. Il a également appelé à un approfondissement des échanges humains et culturels entre les deux parties.

« La Chine et l’Afrique ont des civilisations anciennes et splendides. Il nous faut approfondir le dialogue des civilisations, construire une architecture d’échanges diversifiée et inclusive afin de trouver des solutions aux problèmes dans notre histoire et dans notre riche civilisation », a-t-il soutenu.

Des résultats concrets

Pour le Représentant permanent de l’Union africaine (UA) auprès de la République populaire de Chine, Alhaji Sarjoh Bah, le 70e anniversaire des relations sino-africaines est plus qu’une simple commémoration d’étapes diplomatiques marquantes. « C’est la célébration d’une relation forgée par l’histoire, éprouvée par l’adversité et sans cesse renouvelée par la solidarité, le respect mutuel et la poursuite d’un progrès partagé », a-t-il déclaré.

A l’entendre, l’évolution des relations sino-africaines démontre ce qui est possible de réaliser lorsque les partenariats reposent sur l’égalité souveraine, la non-ingérence, l’intérêt mutuel et le respect des choix de développement des Nations. L’une des manifestations institutionnelles majeures de cette évolution reste, selon lui, la création du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). « Le FOCAC a transformé une amitié de longue date en un cadre organisé et axé sur les résultats, propice au dialogue collectif et à la coopération concrète.

Grâce au FOCAC, les engagements se traduisent de plus en plus par des résultats concrets dans les domaines des infrastructures, de la connectivité des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de la santé publique, des sciences et technologies, de l’éducation, du développement des compétences et de la formation du capital humain », a-t-il apprécié.

De son avis, la tâche stratégique qui attend la Chine et l’Afrique ne consiste pas simplement à préserver ce qui a été accompli, mais à approfondir la mise en œuvre, à renforcer l’appropriation africaine et veiller à ce que la coopération engendre une transformation durable. Pour sa part, l’UA reste déterminée aux dires de son Représentant permanent, à œuvrer avec la Chine, les Etats membres africains et tous ses partenaires pour bâtir un avenir pacifique, juste et prospère, ainsi qu’une véritable communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

Nadège YAMEOGO