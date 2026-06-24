Tribunal de grande instance Ouaga 2 : 300 dossiers à juger en citation directe

Le tribunal de grande instance Ouaga 2 tient une session extraordinaire de citation directe du 22 juin au 27 juillet 2026 à Ouagadougou.

Pour désengorger au maximum les dossiers au rôle de citations directes, le Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga 2 organise, une session extraordinaire du 22 juin au 27 juillet 2026, à Ouagadougou. Dans ce tribunal, en termes de dossiers en attente de jugement, les préoccupations majeures tournent autour du rôle de citations directes parce qu’en matière de flagrance ou de rôle criminel, il y a moins de dossiers dans les tiroirs. Ces citations directes concernent des infractions comme des coups et blessures volontaires, des atteintes à l’honneur, à la dignité et à la vie privée.

Selon le procureur du Faso près du TGI Ouaga 2, Prosper Lafama Thiombiano, en citation directe, le rôle s’établi autour de 300 dossiers. A l’entendre, cela veut dire qu’il y a énormément de justiciables qui attendent le traitement judiciaire de leur dossier. Ainsi pour lui, c’est une bonne occasion avec l’appui du ministère qui permet d’étaler un calendrier extraordinaire de jugement de ces dossiers aidant d’enrôler précisément 164 dossiers qui représentent 60 % de l’ensemble. « Cela intervient à l’orée des vacances judiciaires et vous savez que les vacances judiciaires sont une occasion d’engorgement davantage de nos rôles. Donc, si nous avons l’occasion de juger plus de 60 % de ce rôle-là, c’est sûr qu’avec ce qu’on va enregistrer à l’occasion des vacances judiciaires, à la rentrée, nous pouvons avoir un rôle suffisamment allégé et nous pensons que c’est gage d’une justice efficace et diligente qui donne satisfaction aux judiciaires et permet une plus grande efficacité de la justice et de la chambre pénale », a expliqué le procureur.

En outre, pour camarade Thiombiano, l’objectif de l’opération est de satisfaire, situer les justiciables sur leurs attentes en ce qui concerne les dossiers en justice et permettre à l’institution d’être plus efficace dans l’intérêt de la justice burkinabè. Aussi, de son avis, le rôle de citation directe concerne en réalité les dossiers dans lesquels, les prévenus ne sont pas détenus. Ils sont en liberté, attendant qu’on programme les dossiers pour comparaitre librement. Par ailleurs, il a appelé tous les justiciables concernés à consulter les rôles qui sont affichés au niveau de la juridiction pour être à l’audience. L’avocat au barreau du Burkina et membre du conseil de l’Ordre des avocats, Me Bertin Kienou, pour sa part, a apprécié positivement cette initiative du TGI Ouaga 1.

« Il est vraiment intéressant lorsque la juridiction elle-même prend l’initiative d’organiser des sessions extraordinaires afin de pouvoir vider des dossiers », a-t-il dit. Il a poursuivi que pour les avocats, le délai raisonnable est un des principes essentiels du procès équitable. Ainsi, le fait de pouvoir tenir les audiences, rendre les jugements dans un délai raisonnable est vraiment l’une des luttes que le barreau mène depuis longtemps. Cette initiative traduit une volonté forte du ministère de la justice d’accélérer le traitement des affaires pénales, de réduire les délais de jugement et de garantir aux justiciables une réponse judiciaire plus rapide et plus efficace.

Evariste YODA