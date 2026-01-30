Adoption d’un nouveau référentiel national de développement dénommé « Plan RELANCE »

Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le jeudi 29 janvier 2026, en séance ordinaire, de 09 H 00 mn à 13 H 31 mn, sous laprésidence de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Président du Conseil des ministres. Il a délibéré surles dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l’étranger

Lire le conseil des ministres en cliquant sur le lien ci-dessous:

CONSEIL DES MINISTRES N°003 DU 29 JANVIER 2026

