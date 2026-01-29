La santé de l’homme est en grande partie tributaire des aliments qu’il consomme. De ce fait, force est de constater que beaucoup de produits impropres à la consommation sont parfois sur le marché de vente. Il importe à chaque acheteur de prendre le soin de vérifier les différentes mentions apposées sur les emballages des comestibles. Les dates de péremption sont de plusieurs types : D’abord il y a la Date limite de consommation en abrégé (DLC) qui indique que le produit est consommé jusqu’à la date indiquée.

Il ya également la Date de durabilité minimale (DDM) avec la mention « à consommer de préférence avant… ». Pour dire qu’après cette date, le produit reste consommable malgré une perte de goût ou de qualité. La mention DLC qui signifie « à consommer jusqu’au », est apposée sur des produits très périssables comme les yaourts, la viande, les plats cuisinés. Seulement qu’après l’ouverture d’un produit sa date de péremption ne compte plus. Il faut donc avoir le réflexe de maitriser les informations qui accompagnent les produits avant de les consommer.

Wanlé Gérard COULIBALY