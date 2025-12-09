Accessibilité des soins de santé: le CSPS de Guido inauguré

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean Claude Kargougou, a inauguré le nouveau Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du village de Guido dans la province du Sanguié, vendredi 5 décembre 2025.

Les populations de Guido n’auront plus à parcourir de longues distances ou à traverser un basfond, comme c’était le cas auparavant, pour se soigner dans les villages voisins. En effet, le village situé dans la province du Sanguié dans la région du Nando a été doté d’un nouveau Centre de santé et de promotion sociale (CSPS). Le joyau réalisé avec l’appui de la coopération japonaise a été inauguré, vendredi 5 décembre 2025, par le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean Claude Kargougou, en présence de la population de Guido mobilisée pour manifester sa reconnaissance à l’Etat.

L’infrastructure sanitaire est composée d’un dispensaire, d’une maternité, d’un bâtiment de services communs (dépôt pharmaceutique, magasin etc.), d’une cuisine, d’un hall pour causerie, d’un incinérateur, d’un forage, de latrines et de logements pour le personnel de soins. Selon l’Infirmière cheffe de poste du CSPS de Guido, Laure Yaméogo, depuis sa mise en activité, le 13 octobre 2025 jusqu’au 4 décembre 2025, le Centre de santé a enregistré

1 087 consultations toutes pathologies confondues y compris les urgences dont 437 enfants de moins de 5 ans et 50 accouchements.

Cela montre, a-t-elle justifié, que le besoin en termes d’offre de santé était réel. Puis de préciser que le CSPS couvre deux villages d’une population de 5 150 habitants. Le ministre de la Santé s’est réjoui de constater que l’investissement réalisé est très utile pour les populations au regard des statistiques présentées. Il a indiqué que l’accès pour tous aux soins de santé de qualité est un engagement de l’Etat et constitue une priorité du gouvernement. M. Kargougou a relevé que cet engagement est inscrit dans le plan national

de développement sanitaire (PNDS) 2021-2030, dont la mise en œuvre se fait de façon progressive.

Prendre soin du CSPS

« La vision de l’Etat est de combler le gap en infrastructures sanitaires et en équipements afin qu’aucun Burkinabè n’ait à parcourir plus de 5 Km pour accéder à des soins de santé de qualité », a-t-il soutenu. Pour l’atteinte de cet objectif, le ministre de la

Santé a fait savoir que l’exécutif burkinabè, avec l’appui du gouvernement japonais, a accompagné la délégation spéciale de la commune de Réo, pour la construction de cette infrastructure. A l’occasion, il a invité les collectivités, les responsables sanitaires et les ressortissants de la localité à accompagner le centre de santé à travers la participation à la gestion et la dotation des ressources de toute nature.

Le ministre a aussi demandé aux agents de santé qui travailleront dans ce centre de demeurer des agents consciencieux, dignes avec comme boussole la déontologie. Le Co-parrain de la cérémonie d’inauguration du CSPS, le gouverneur du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, fils du village a traduit sa reconnaissance au gouvernement burkinabè, à la coopération japonaise et la délégation spéciale pour la construction du CSPS.

« C’est un sentiment de fierté qui m’anime de voir la concrétisation d’une aspiration profonde des populations de Guido », a-t-il déclaré. Au nom de la population du village, M. Bassinga a traduit ses remerciements au Président du Faso. Il s’est engagé à entretenir le Centre conformément aux conseils avisés des techniciens. « La grande mobilisation à

cette cérémonie témoigne la joie du village d’accueillir cette infrastructure et leur engagement à pérenniser l’infrastructure », a-t-il confié.

Abdoulaye BALBONE