Acouphènes : ces bruits parasites qui empoisonnent le silence

Les acouphènes sont un phénomène fréquent et handicapant. Souvent liés à une perte auditive chez les personnes âgées, ils touchent aussi les jeunes, exposés au bruit et à des traumatismes sonores. Les acouphènes ne peuvent pas être guéris, mais un traitement adapté permet d’améliorer la qualité de vie du patient.

Les acouphènes sont des perceptions sonores survenant en l’absence de tout bruit extérieur réel. Bourdonnements, sifflements, grésillements, ces sons perçus dans une ou deux oreilles peuvent apparaître de manière temporaire ou durable. Ils affectent fréquemment les personnes âgées, mais peuvent également toucher les plus jeunes, surtout en cas d’exposition prolongée à des niveaux sonores élevés. Bien que parfois anodins, ces bruits peuvent devenir gênants, voire invalidants, lorsqu’ils persistent. Ils s’accompa-gnent souvent d’une baisse de l’audition, de douleurs auriculaires, de troubles du sommeil, de difficultés de concentration ou encore d’un mal-être psychologique. Le stress, l’anxiété et la fatigue tendent à amplifier la perception de ces sons parasites. On distingue principalement deux types d’acouphènes : acouphènes subjectifs et acouphènes objectifs. Les acouphènes subjectifs font référence aux sons dans l’oreille ou la tête, perçus uniquement par le patient. Ils sont le plus souvent attribuables à une réaction auditive ou neurologique à une perte auditive ou un autre trouble déclencheur. Quant aux acouphènes objectifs, ils peuvent être entendus par le médecin au cours de la consultation. Ces sons sont généralement produits par l’organisme du patient, notamment par les systèmes circulatoire (circulation sanguine) ou nerveux somatique (régissant les mouvements musculo-squelettiques). Les origines des acouphènes sont multiples. Dans de nombreux cas, ils résultent de lésions au niveau de l’oreille interne, souvent provoquées par des traumatismes sonores ou le vieillissement naturel des cellules auditives. Ces lésions envoient au cerveau des signaux erronés que celui-ci interprète comme des sons réels. D’autres facteurs peuvent également en être à l’origine, notamment les bouchons de cérumen, les infections de l’oreille, l’hypertension artérielle, certains troubles vasculaires…

La prise de certains médicaments peut également déclencher l’apparition d’acouphènes. Pourtant, malgré les nombreuses pistes étudiées, la cause reste inconnue dans une majorité de cas. La prévention joue un rôle essentiel, même si elle ne permet pas toujours d’éviter totalement l’apparition de ce trouble. Il est recommandé de protéger ses oreilles des volumes excessifs, en particulier lors de concerts ou lors de l’utilisation de casques audio. Une écoute prolongée à fort volume, dès l’adolescence, peut endommager les cellules sensorielles auditives et accélérer leur vieillissement, entraînant une perte d’audition prématurée.

Pour limiter les risques, il est conseillé d’écouter la musique à un volume modéré et d’utiliser des bouchons d’oreilles dans les environnements bruyants. Bien qu’il soit rare de pouvoir supprimer totalement un acouphène, différentes méthodes permettent de mieux vivre avec ce trouble. Certaines personnes parviennent à masquer les sons parasites en écoutant de la musique douce ou des bruits de fond apaisants au moment du coucher. La relaxation, la sophrologie ou d’autres techniques de gestion du stress peuvent aussi s’avérer utiles. Dans les cas où l’acouphène est associé à une perte auditive, le port d’un appareil auditif peut atténuer, voire faire disparaître le symptôme. Une consultation médicale est toujours conseillée, même si les acouphènes semblent bénins. Une attention particulière doit être portée aux acouphènes récents, pulsatiles ou associés à d’autres symptômes, car ils peuvent révéler un trouble sous-jacent plus grave. Le diagnostic médical permet d’évaluer leur cause éventuelle et d’orienter vers une prise en charge adaptée.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Source : vidal.fr; msdmanuals.com.