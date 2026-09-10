Adoption du guide méthodologique de description des postes de travail de l’administration publique

Le Conseil des ministres s’est tenu à Bobo-Dioulasso, le jeudi 10 septembre 2026, en séance ordinaire, de 09 H 00 min à 12 H 53 min, sous la présidence du Camarade Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l’étranger.

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CONSEIL DES MINISTRES N°26 DU 10 SEPTEMBRE 2026