Aérodrome d’Essakane: le premier site privé certifié au Burkina Faso

L’Agence nationale de l’aviation civile a organisé une cérémonie de remise officielle de l’attestation d’homologation de l’aérodrome d’IAMGOLD Essakane SA, vendredi 6 février 2026, à Ouagadougou.

L’aérodrome de la société minière IAMGOLD Essakane SA a franchi une étape décisive. Il a été reconnu, par l’Agence nationale de l’aviation civile, comme le premier site privé au Burkina Faso qui répond désormais aux exigences de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en matière de sécurité, de qualité et de procédures d’exploitation. La cérémonie officielle de remise de l’attestation d’homologation a eu lieu, vendredi 6 février 2026, à Ouagadougou.

Le Directeur général (DG) de l’ANAC, Daouda Abdoul Aziz Amoussa, a salué l’excellente collaboration entre sa structure et IAMGOLD Essakane SA. Pour lui, l’aérodrome offre des conditions de sécurité acceptables pour les opérations aériennes. « Il dispose d’installations et d’équipements conformes aux exigences applicables et est exploité selon des procédures clairement définies et maîtrisées. C’est un gage de confiance, de sécurité et de crédibilité pour les usagers, les exploitants et les partenaires », a-t-il indiqué.

Le DG de l’ANAC a fait savoir que cette homologation constitue une étape importante non seulement pour la société minière, mais aussi pour l’ensemble du système de l’aviation civile du Burkina Faso. « Il s’agit d’un processus rigoureux et indispensable pour garantir que les infrastructures et les procédures répondent aux normes de sécurité et de qualité. L’ANAC va poursuivre sa mission de supervision continue dans un esprit d’accompagnement et d’amélioration permanente de la sécurité », a-t-il souligné.

Pour IAMGOLD Essakane SA, cette certification représente bien plus qu’une simple reconnaissance administrative. Son DG, Tidiane Barry, au nom de toute la compagnie et de l’ensemble des employés, a témoigné sa reconnaissance à son homologue de l’ANAC et aux inspecteurs dans la conduite de la procédure de certification de l’aérodrome.

« Recevoir ce certificat, premier du genre pour un aérodrome privé au Burkina Faso, est un honneur pour IAMGOLD Essakane SA et confirme la volonté de l’entreprise de se conformer durablement à la réglementation nationale », s’est réjoui Tidiane Barry.

Il a réaffirmé l’engagement d’IAMGOLD Essakane à respecter les normes les plus élevées de santé et de sécurité des employés et des installations, tout en assurant que les dispositions seront prises pour préserver cette certification dans la durée. M. Barry a félicité les équipes internes et les encourager à maintenir le niveau de conformité. Il a remercié le gouvernement, en particulier l’ANAC, pour son soutien constant.

Oumarou RABO

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)

Crédit photo :