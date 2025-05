Alliance à plaisanterie : le festival rakiiré Mang-Kaya et alliés a tenu ses promesses

Les ressortissants de Manga et de Kaya, respectivement des régions du Centre-sud et du Centre-nord, ont tenu du 2 au 4 mai 2025, à Manga, la première édition de leur festival rakiiré Mang-Kaya et alliés. L’évènement qui célèbre l’amitié entre les deux communautés à travers l’alliance à plaisanterie a pris fin sur une note de satisfaction générale.

La première édition du festival rakiiré Mang-Kaya et alliés a refermé ses portes, dans la soirée du dimanche 4 mai 2025, après trois jours consécutifs d’activités ludiques et de promotion artisanale. Il s’agit notamment d’une foire d’expositions d’articles artisanaux et de mets locaux, des prestations d’artistes, une conférence sur les valeurs de la parenté à plaisanterie et un match de gala de football.

Face au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, les organisateurs ont dressé un bilan positif de la tenue du festival soulignant qu’il a tenu ses promesses de mobilisation des participants et de réalisation effective des différentes activités programmées. Tout en rappelant que l’objectif général de l’événement est de contribuer à l’épanouissement général de la population à travers la culture de la paix avec la parenté à plaisanterie (rakiiré) comme tremplin, le Naaba Ligdi de Kassougou, membre du comité d’organisation, a formulé la doléance de voir le festival être inscrit parmi les activités phare du ministère en charge de la Culture. Il a également souhaité l’érection, dans la ville de Manga, d’un monument symbolique pour marquer l’alliance à plaisanterie entre les ressortissants de Manga et de Kaya. Pour ce faire, le chef de Kassougou a proposé que l’épave du car de Kaya incendié à Manga, en 1988, soit la figure emblématique dudit monument.

Avant de sceller leurs liens d’amitié sous le sceau de la parenté à plaisanterie, le 22 février 2020, grâce à l’ex- gouverneur du Centre-sud puis du Centre-nord, Casimir Segda, du chef de Manga, Naaba Kiiba II et du chef du Kaya, Sanmateng Naaba Koom, les ressortissants de Manga et de Kaya ont entretenu une relation conflictuelle durant 32 ans. Cette crise, aujourd’hui reléguée au passé, est née d’un affrontement survenu en 1988, en fin de match de football entre l’équipe de Kaya et celle de Manga et qui a occasionné une perte en vie humaine et des dégâts matériels dont l’incendie du car de l’équipe sportive de kaya.

Une valeur à promouvoir

Le ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a salué l’instauration de l’alliance à plaisanterie entre les deux villes qui a mis fin à une longue discorde entre les ressortissants des deux localités. Il a salué la clairvoyance des initiateurs tout en rappelant qu’elle s’inscrit dans la vision actuelle du gouvernement qui invite à puiser dans les ressorts de la tradition pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et la solidarité entre filles et fils du Burkina Faso. Concernant les doléances formulées par les organisateurs, il a marqué sa disponibilité et son accompagnement pour l’examen de ces questions ainsi que pour la réussite des prochaines éditions du festival.

Le festival rakiiré Mang-Kaya et alliés est prévu se tenir annuellement et de façon alternative entre les villes de Manga et de Kaya, selon les organisateurs. Pour la 2e édition, prévue en 2026, Kaya serait ainsi l’hôte des activités.

Mamady ZANGO

