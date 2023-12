‘’Aménagement touristique : méthodes et outils’’ Le nouvel ouvrage de Dr Soumaïla Maré dans les librairies

Le Dr Soumaïla Maré a dédicacé son œuvre intitulée : ’’Aménagement touristique : méthodes et outils’’, le jeudi 7 décembre 2023, à Ouagadougou.

Intitulé, ’’Aménagement touristique : méthodes et outil’’, le livre du Dr Soumaïla Maré a été publié aux Editions Mercury à Ouagadougou. Il a été présenté aux journalistes, collègues, amis et étudiants par le conseiller culturel et expert des politiques culturelles, Dr Désiré Ouédraogo, avec la modération de Thierry Millogo, par ailleurs fondateur des Editions Mercury.

Selon le présentateur, l’œuvre aborde la question de l’aménagement technique sous un angle méthodologique et une approche expérientielle. L’aménagement touristique est apparu dans les pays comme une nécessité eu égard au potentiel de contribution du secteur, mais aussi aux risques qui y sont liés pour assurer un développement des techniques tout en minimisant les retombées négatives. Il s’est agi donc, de réfléchir au développement du tourisme en l’intégrant dans l’espace et en tenant compte de l’Homme, de la nature et cela dans la projection temporelle. Pour corroborer les propos de M. Désiré Ouédraogo, l’auteur de l’œuvre, Dr Soumaïla Maré a affirmé que la planification spatiale du tourisme est devenue un impératif de gouvernance et le territoire, lui, est devenu un enjeu majeur de développement.

Cette œuvre spécifique de 130 pages, structurée en quatre chapitres, capitalise l’expérience pratique de plus de 10 ans d’exercice de l’auteur dans la planification du développement touristique. Dans son essai, M. Maré tente, dans un environnement juridico-institutionnel encore en construction, de dégager des règles et des méthodes à travers un enrichissement des savoirs documentaires.

Les questions abordées dans ce livre sont : l’établissement du lien entre aménagement du territoire et aménagement touristique, la gestion des conflits liés à l’aménagement, les rôles des acteurs dans une décentralisation touristique et les techniques appropriées dans le domaine de l’aménagement. Le nouveau-né dans l’univers des livres se veut un document d’orientation et d’aide à la pratique de l’aménagement. Il est disponible sur le marché au prix de 7 000 F CFA. L’auteur est enseignant-chercheur au département culture et tourisme du centre universitaire de Gaoua. Quant à savoir si ce livre fait partie de la catégorie littéraire ou scientifique, l’auteur a répondu qu’il laisse cette classification aux professionnels.

Adama de Maliki