Assemblée générale des sociétés d’Etat et des établissements publics de prévoyance sociale : Une hausse du chiffre d’affaires de 61,72% constatée

La 33e session de l’Assemblée générale des sociétés d’Etat et des établissements publics de prévoyance sociale (EPPS) se tient les 26 et 27 juin 2025 à Ouagadougou. Il ressort des résultats de performance, une hausse des chiffres d’affaires de 61,72%.

Les travaux de la 33e session de l’Assemblée général des 21 sociétés d’Etat et des 3 établissements publics de prévoyance sociale (EPPS) a débuté le 26, ce, jusqu’au 27 juin 2025 à Ouagadougou. Il s’agit pour la présente session, selon le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, d’examiner les rapports de session des dirigeants de ces entités, les comptes financiers et procéder à la revue des recommandations formulées lors de la session passée en termes de mise en œuvre. Cette tribune de redevabilité des sociétés sur leur gestion au cours de l’exercice 2024, a fait ressortir un chiffre d’affaires cumulé de 3 090,030 milliards de FCFA en 2024 contre 1 910,743 milliards de FCFA en 2023, soit une hausse de 61,72%. Aussi, la contribution directe des sociétés d’Etat au budget de l’Etat est de 595,314 milliards de F CFA en 2024 contre 589,043 milliards de F CFA en 2023, soit une hausse de 6, 272 milliards de F CFA. « Laquelle contribution représente 19,72% des recettes budgétaires de l’Etat au 31 décembre 2024 contre 21,86% en 2023 », a souligné le président par délégation des sociétés d’Etat, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Sur 21 sociétés, deux sont déficitaires

Sur les 21 sociétés d’Etat, 19 sont bénéficiaires avec un résultat net global qui s’établit en 2024 à 120,377 milliards de F CFA contre 97,025 milliards de FCFA en 2023, soit une progression de 24,07%.

Les trois Etablissements publics de prévoyance Sociale que sont la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) et la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU), ont également enregistré un total produit qui s’élève à 396,060 milliards en 2024 contre 353,127 milliards en 2023, soit un accroissement de 12,16%. « Leur contribution au budget de l’Etat est aussi en progression et est évaluée à 2,509 milliards en 2024 contre 2,264 milliards de F CFA en 2023. Par ailleurs, ils ont enregistré un excédent de gestion cumulé qui est passé de 183,604 milliards en 2023 à 212,593 milliards en 2024 » a indiqué le Premier ministre.

Pour ce qui est attendu des dividendes à distribuer, le MICA a relevé que la présente session décidera de cela mais « nous escomptons plus de 76 milliards FCFA en termes de contribution », a-t-il renchéri. Pour lui, ces résultats ont été atteints grâce à la culture de la bonne gouvernance, de la redevabilité et de la bonne gestion des entités publiques, marquée par la nouvelle vision des autorités. « Cette vision a impacté fortement la bonne marche de ces sociétés et des EPPS afin qu’ils puissent produire des résultats en constante progression et contribuer au financement des mesures pour le bonheur des citoyens » a expliqué M. Poda. Il a, par ailleurs, encouragé les deux sociétés qui ressortent sur un résultat déficitaire à prendre le pas de l’ensemble des autres sociétés afin qu’a la session de 2026, on puisse à leur niveau noter des résultats nets annuels positifs et en constance progression. « Je vous invite donc à redoubler d’efforts et à initier des projets innovants qui renforceront l’impact de nos entreprises publiques dans la réalisation des ambitions nationales » a-t-il souhaité le chef du gouvernement.

La 33e session de l’Assemblée générale des sociétés d’Etat accueille six nouvelles sociétés d’État que sont le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA), le Faso transit et logistique (FTL), la Société de participation minière du Burkina (SOPAMIB), le Faso guulgo, le Faso kossam et le Faso yaar.

Fleur BIRBA

Fleurbirba@gmail.com