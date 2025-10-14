Association « An Ka Sininasigi »: 200 kits scolaires aux élèves vulnérables

Par
JK. Sidwaya
-

L’Association « An Ka Sininasigi » a organisé la IIIe édition de la journée de la solidarité, mercredi 8 octobre 2025, à Bobo-Dioulasso. Pour l’occasion, 200 kits scolaires ont été distribués aux élèves vulnérables des différents établissements de la ville.

Cinq kilomètres, c’est la distance que parcourait Mariam Démé à pied pour rejoindre son lycée. Mais grâce au geste de l’association « An Ka Sininasigi » et de ses partenaires, elle le fera désormais sur un vélo neuf. En effet, l’association lui a offert un vélo, et 200 kits scolaires à d’autres élèves en difficulté financière, mercredi 8 octobre 2025, à l’occasion de la troisième édition de sa journée de solidarité. La cérémonie s’est déroulée à l’école primaire Accart-ville Sud « A ».

Les kits, d’une valeur de plus de 300 000 F CFA, ont été distribués aux élèves vulnérables de plusieurs établissements de la ville de Bobo-Dioulasso. Selon le président de l’association « An Ka Sininasigi », Issouf Safo Koné, en faisant ce geste, son association veut s’assurer qu’aucun élève ne reste en marge de l’école par manque de moyens. « Nous savons combien le poids de la précarité peut compromettre l’avenir d’un enfant. Comment apprendre avec un cahier déchiré, comment espérer réussir si on manque du minimum », a-t-il affirmé.

C’est pourquoi l’association a décidé de poser un acte de solidarité et d’espoir en direction des enfants en situation difficile. Le parrain de la cérémonie, le proviseur du lycée mixte d’Accart-ville, Abdoulaye Ouédraogo, a, pour sa part, félicité et encouragé l’association pour ses multiples soutiens aux élèves vulnérables.

« C’est vraiment un acte salutaire, car aujourd’hui les enfants ont la volonté d’aller à l’école, mais les conditions des parents ne leur permettent pas », a-t-il souligné. Il a traduit toute sa reconnaissance à l’association pour son geste qui, selon lui, enlève une épine au pied des parents de ces enfants qui veulent aller à l’école, mais n’ont pas le minimum pour y accéder.

Noufou NEBIE
Safiatou Boly
(Stagiaire)

