Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne : la police nettoie le cimetière municipal de Bobo-Dioulasso

La direction régionale de la Police nationale du Guiriko a nettoyé, samedi 11 octobre 2025, le cimetière municipal de Bobo-Dioulasso sur la route de Banakeledaga. Cette activité s’inscrit dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Les policiers, les gendarmes, les volontaires adjoints de la sécurité se sont mobilisés, au petit matin du samedi 11 octobre 2025, pour nettoyer le cimetière municipal sur la route de Banakeledaga en face de la cité Bobo 2010. Ils ont débarrassé le cimetière des mauvaises herbes et autres ordures rendant ainsi les lieux propres. Cette activité est à l’initiative de la direction régionale de la Police nationale du Guiriko et s’inscrit dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

« C’est une manière pour nous d’honorer nos parents, frères et amis d’armes qui sont inhumés ici, et aussi de rappeler à tous que c’est notre derrière demeure. Elle doit rester saine et propre »,a souligné le directeur régional de la Police nationale de Guiriko, le commissaire divisionnaire de police Pierre Claver Konaté.

Toujours dans le cadre de ces Journées, la police a remis à ses propriétaires les engins volés qui ont été retrouvés et a participé au nettoyage du cimetière militaire de Ouezzinville. Le directeur régional de la police de Guirko a appelé la population à perpétuer cette initiative afin de garder toujours propre le cimetière pour honorer ceux qui nous ont devancés.

