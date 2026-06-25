Au nom de la cohésion sociale

L’adoption, le samedi 20 juin 2026, par l’Assemblée législative du peuple (ALP) de la loi relative aux libertés religieuses constitue bien plus qu’une simple réforme juridique. A y voir de près, elle traduit la volonté des autorités burkinabè de répondre à une question devenue sensible dans un contexte marqué par l’insécurité et les mutations sociales. Il s’agit de savoir comment garantir pleinement la liberté de religion sans compromettre la cohésion nationale ? Depuis toujours, le Burkina Faso a été cité en exemple pour la qualité de la coexistence entre les différentes communautés religieuses.

C’est connu de tous. Chrétiens, musulmans et adeptes des religions traditionnelles ont longtemps vécu dans un climat de respect mutuel qui a contribué à la stabilité du pays. Cette réalité demeure une richesse nationale qu’il convient de préserver. Cependant, les évolutions observées ces dernières années ont mis en lumière de nouveaux défis. La progression des discours extrémistes dans certaines régions du monde, l’utilisation croissante des réseaux sociaux comme outils de radicalisation, ainsi que la multiplication de messages de haine ou d’intolérance ont montré que les équilibres sociaux les plus solides ne sont jamais définitivement acquis. Le Burkina Faso, confronté à la menace terroriste depuis plusieurs années, ne saurait ignorer ces risques.

C’est dans ce contexte que la nouvelle législation prend tout son sens. Contrairement à certaines inquiétudes qui pourraient émerger, le texte ne remet pas en cause le principe fondamental de la liberté religieuse consacré par la Constitution. Il cherche plutôt à définir les limites nécessaires à son exercice lorsque celui-ci entre en conflit avec l’ordre public, la sécurité ou les droits d’autrui. L’encadrement des prédications, la lutte contre les discours incitant à la haine, l’exigence de transparence dans le financement des organisations religieuses ou encore la réglementation de l’ouverture des lieux de culte s’inscrivent dans cette logique de prévention.

Dans un environnement, où les mouvements extrémistes exploitent souvent les failles institutionnelles pour diffuser leurs idéologies, l’Etat estime qu’une plus grande vigilance est devenue indispensable. Toutefois, l’efficacité d’une telle loi ne se mesurera pas uniquement à la rigueur de ses dispositions. L’un des principaux mérites de cette réforme réside dans la démarche qui a précédé son adoption. Les consultations menées avec les responsables religieux, les experts et les institutions concernées témoignent à souhait d’une volonté de construire un consensus autour d’une question particulièrement sensible. Cette approche participative constitue, il faut le dire, un gage de légitimité et favorise l’adhésion des acteurs concernés.

Au-delà des aspects techniques, cette loi rappelle que la liberté religieuse n’est pas seulement un droit individuel. Elle est également une responsabilité collective. Dans une société confrontée à de multiples défis, les religions ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion de la paix, de la tolérance et du vivre-ensemble. C’est cela dont chaque Burkinabè a besoin. Cela, afin de contribuer à la consolidation de l’un des fondements les plus précieux de la Nation burkinabè qu’est l’harmonie entre les croyances au service de l’unité nationale.

Soumaïla BONKOUNGOU