Développement intégré de l’espace AES: le Premier ministre du Niger reçoit les ministres en charge des Finances et des Mines du Mali et du Burkina Faso

Le Premier ministre de la République du nigerienne, Ali Mahamane Lamine Zeine, a reçu, ce mercredi 24 juin 2026 à Niamey, les ministres en charge des Finances et des Mines du Burkina Faso et du Mali, en compagnie de leurs homologues nigériens chargés des Affaires étrangères et du Pétrole.

Il s’agit du Dr Aboubakar Nacanabo, ministre de l’Économie et des Finances du Burkina Faso, de Yacouba Zabré Gouba, ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso, de Alousseini Sanou, ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances du Mali et du Pr Amadou Keïta, ministre des Mines du Mali.

Notons que le Burkina Faso, le Mali et le Niger forment la Confédération des États du Sahel (AES). Ces États entendent unir leurs efforts afin de promouvoir un développement intégré de l’espace communautaire.

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Sources: Agence nigérienne de presse