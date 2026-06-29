Barrage de Loumbila : cinq pêcheurs interpellés pour activités illicites

Cinq pêcheurs ont été interpellés et deux embarcations saisies à l’issue d’une opération de police piscicole menée les 24 et 25 juin 2026 sur le site de Loumbila, dans la région de l’Oubri.

La Direction générale des ressources halieutiques (DGRH), en collaboration avec la Direction générale des eaux et forêts (DGEF), a mené une opération de surveillance sur le plan d’eau de Loumbila, où le Burkina Faso expérimente la pisciculture en cages flottantes dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique (OAPH).

Cette offensive nationale vise une production annuelle de 100 000 tonnes de poisson, un objectif jugé central pour la souveraineté alimentaire du pays.

Conduite par le Commandant des eaux et forêts Karim Zerbo, la mission a permis l’interpellation de cinq pêcheurs surpris en train de mener des activités non autorisées entre les cages de production. Deux embarcations et plusieurs engins de pêche prohibés ont été saisis, de même qu’une quantité importante d’alevins.

Les services techniques rappellent l’interdiction de toute pêche non réglementée aux abords des zones d’élevage piscicole et invitent les usagers du barrage à se conformer aux textes en vigueur.

Cette opération s’inscrit dans une série de contrôles visant à protéger les investissements publics consentis dans le secteur halieutique, alors que le pays mise sur l’aquaculture pour réduire sa dépendance aux importations de poisson.

D. S.